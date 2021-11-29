Баскетбол. Белорусы уступили грекам, но сохранили лидерство в группе квалификации на ЧМ-2023

На этот раз на выезде нам противостояла дружина Греции. Подопечные Ростислава Вергуна выходили на паркет с преимуществом – если не игровым, то как минимум психологическим. В своем первом матче белорусы уверенно обыграли команду Турции. Оппонент же со своим противником справиться не смог и уступил сборной Великобритании. Наши баскетболисты начали дуэль неплохо. После первой четверти отрыв составлял 2 очка. Однако развить успех не получилось. Соперник вовремя опомнился и вернул нить игры в свои руки. Финальный счет – 77:67. Греки оказались сильнее.