Баскетбол. Белорусы уступили грекам, но сохранили лидерство в группе квалификации на ЧМ-2023

Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по баскетболу провела вторую встречу в рамках европейской квалификации чемпионата мира 2023 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по баскетболу провела вторую встречу в рамках европейской квалификации чемпионата мира 2023 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На этот раз на выезде нам противостояла дружина Греции. Подопечные Ростислава Вергуна выходили на паркет с преимуществом – если не игровым, то как минимум психологическим. В своем первом матче белорусы уверенно обыграли команду Турции. Оппонент же со своим противником справиться не смог и уступил сборной Великобритании. Наши баскетболисты начали дуэль неплохо. После первой четверти отрыв составлял 2 очка. Однако развить успех не получилось. Соперник вовремя опомнился и вернул нить игры в свои руки. Финальный счет – 77:67. Греки оказались сильнее.
Несмотря на досадное поражение, наша сборная расположилась на первом месте своей группы, обгоняя оппонентов по разнице заработанных и пропущенных мячей.
Следующую встречу в рамках этой квалификации белорусы проведут 25 февраля. Дома примем команду Великобритании.