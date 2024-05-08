Бардановская и Климова завоевали олимпийскую лицензию в гребле на каноэ

Ангелина Бардановская и Ольга Климова на европейской олимпийской квалификации в Венгрии завоевали пропуск на Игры в Париж, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские девушки в каноэ-двойке на дистанции 500 метров выиграли решающий заезд, опередив соперниц из Франции, Португалии и Чехии. В байдарке-двойке у мужчин Владислав Кравец и Дмитрий Натынчик заняли второе место и уступили олимпийскую лицензию польскому экипажу. В каноэ-двойке Виталий Осецкий и Владислав Полешко заняли 7-е место. Также 7-й результат у девушек показала наша байдарка-двойка в составе Вероники Леонюк и Марии Коваленко. Завтра борьба продолжится в одиночных заездах. Олимпийские лицензии достанутся экипажам, которые займут первую и вторую позиции.