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Азаренко снялась с теннисного турнира в Гвадалахаре

12 сентября 2024 12:23
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Виктория Азаренко снялась с теннисного турнира категории 500 в мексиканской Гвадалахаре, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска не смогла завершить поединок второго круга против россиянки Камиллы Рахимовой. По ходу матча дала знать травма плеча. Экс-первая ракетка планеты пыталась не обращать внимание на боль. Однако точность и сила удара были далеки от идеальных. Наша спортсменка дважды обращалась за помощью к медикам. После первого раза Азаренко вышла на корт. Но при счете 0:3 во второй партии белоруска отказалась от продолжения борьбы. 

# Теннис

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