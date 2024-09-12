Азаренко снялась с теннисного турнира в Гвадалахаре

Виктория Азаренко снялась с теннисного турнира категории 500 в мексиканской Гвадалахаре, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска не смогла завершить поединок второго круга против россиянки Камиллы Рахимовой. По ходу матча дала знать травма плеча. Экс-первая ракетка планеты пыталась не обращать внимание на боль. Однако точность и сила удара были далеки от идеальных. Наша спортсменка дважды обращалась за помощью к медикам. После первого раза Азаренко вышла на корт. Но при счете 0:3 во второй партии белоруска отказалась от продолжения борьбы.