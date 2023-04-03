Белорусы завоевали 31 медаль на гимнастических соревнованиях «Игры вызова легенд» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге завершились международные соревнования по гимнастическим видам спорта «Игры вызова легенд». Данные соревнования объединили четыре гимнастические дисциплины: спортивную и художественную гимнастику, акробатику и аэробику, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На протяжении недели награды оспаривали более 2,5 тысячи спортсменов из 13 стран. Белорусские атлеты завоевали 31 медаль. Удачным для нашей сборной стал заключительный день турнира в спортивной гимнастике. Никита Парфенович завоевал золото на коне и бронзу в вольных упражнениях, брусьях и перекладине. Еще две медали в активе Данилы Григорчука, он стал бронзовым призером на кольцах и в опорном прыжке.