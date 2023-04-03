Протас обновил свой рекорд по голам в НХЛ

Алексей Протас обновил собственный рекорд по голам в Национальной хоккейной лиге за один сезон. В матче против «Рейнджерс» белорусский нападающий «Вашингтона» отличился заброшенной шайбой на 52-й минуте встречи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Правда, гол Протаса на итоговый счет не повлиял, «столичные» потерпели уже четвертое поражение кряду. Белорус провел матч во втором звене, сыграл 14 минут 38 секунд, два раза бросил по воротам, сделал два хита, совершил два отбора и закончил матч с показателем полезности 0.