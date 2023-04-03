Прямой эфир

Протас обновил свой рекорд по голам в НХЛ

03 апреля 2023 12:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Алексей Протас обновил собственный рекорд по голам в Национальной хоккейной лиге за один сезон. В матче против «Рейнджерс» белорусский нападающий «Вашингтона» отличился заброшенной шайбой на 52-й минуте встречи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Протас обновил свой рекорд по голам в НХЛ-1

Правда, гол Протаса на итоговый счет не повлиял, «столичные» потерпели уже четвертое поражение кряду. Белорус провел матч во втором звене, сыграл 14 минут 38 секунд, два раза бросил по воротам, сделал два хита, совершил два отбора и закончил матч с показателем полезности 0.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Хоккей # Алексей Протас # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Хоккей. «Юность» уступила «Неману» в четвёртом матче Кубка Президента
03 апреля 2023 12:58

Хоккей. «Юность» уступила «Неману» в четвёртом матче Кубка Президента

Футболисты БАТЭ и «Энергетик-БГУ» сыграли вничью
03 апреля 2023 12:56

Футболисты БАТЭ и «Энергетик-БГУ» сыграли вничью

«Быть, как Динара Алимбекова». Как из юных биатлонистов вырастают чемпионы?
02 апреля 2023 20:44

«Быть, как Динара Алимбекова». Как из юных биатлонистов вырастают чемпионы?