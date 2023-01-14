Антон Смольский и Динара Алимбекова выиграли гонки преследования Кубка Беларуси по биатлону
Новости Беларуси. В Раубичах завершился Кубок Беларуси по биатлону. В финальный соревновательный день сильнейших определяли в гонках преследования. Равных, как и в спринтах, не было лидерам сборной Антону Смольскому и Динаре Алимбековой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Первыми на дистанцию вышли парни. Смольский стартовал в майке лидера, а его отрыв от ближайшего преследователя составлял 22 секунды. Помимо этого, Антон уверенно справился со стрельбой. Всего на огневых рубежах он допустил две осечки. Такой результат сделал его недосягаемым для соперников. В копилке Смольского по итогам старта золотой дубль.
Антон Смольский, победитель гонки преследования Кубка Беларуси по биатлону:
Доволен, конечно. Но хотелось еще более качественно поработать на рубеже. Никто не мешал, никто не дергал, стрельба в хорошем смысле этого слова получилась. Состояние также хорошее. К сожалению, не получилось ни с кем побороться на дистанции, но, думаю, ребята еще подтянутся.
Также второй золотой медалью отметилась Динара Алимбекова. Она допустила четыре промаха при стрельбе, тем не менее возглавила итоговый протокол.
Отметим, Кубок Беларуси – контрольный старт перед Кубком Содружества, на котором конкуренцию нашим атлетам составят сильнейшие представители России. Турнир стартует 19 января в Раубичах.
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