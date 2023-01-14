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Антон Смольский и Динара Алимбекова выиграли гонки преследования Кубка Беларуси по биатлону

14 января 2023 16:01
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Новости Беларуси. В Раубичах завершился Кубок Беларуси по биатлону. В финальный соревновательный день сильнейших определяли в гонках преследования. Равных, как и в спринтах, не было лидерам сборной Антону Смольскому и Динаре Алимбековой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Антон Смольский и Динара Алимбекова выиграли гонки преследования Кубка Беларуси по биатлону-1

Первыми на дистанцию вышли парни. Смольский стартовал в майке лидера, а его отрыв от ближайшего преследователя составлял 22 секунды. Помимо этого, Антон уверенно справился со стрельбой. Всего на огневых рубежах он допустил две осечки. Такой результат сделал его недосягаемым для соперников. В копилке Смольского по итогам старта золотой дубль.

Антон Смольский и Динара Алимбекова выиграли гонки преследования Кубка Беларуси по биатлону-4

Антон Смольский, победитель гонки преследования Кубка Беларуси по биатлону:
Доволен, конечно. Но хотелось еще более качественно поработать на рубеже. Никто не мешал, никто не дергал, стрельба в хорошем смысле этого слова получилась. Состояние также хорошее. К сожалению, не получилось ни с кем побороться на дистанции, но, думаю, ребята еще подтянутся.

Также второй золотой медалью отметилась Динара Алимбекова. Она допустила четыре промаха при стрельбе, тем не менее возглавила итоговый протокол.

Антон Смольский и Динара Алимбекова выиграли гонки преследования Кубка Беларуси по биатлону-7

Отметим, Кубок Беларуси – контрольный старт перед Кубком Содружества, на котором конкуренцию нашим атлетам составят сильнейшие представители России. Турнир стартует 19 января в Раубичах.

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# Биатлон # Антон Смольский # Динара Алимбекова-Смольская # Фотофакт

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