Антон Смольский и Динара Алимбекова выиграли гонки преследования Кубка Беларуси по биатлону

Новости Беларуси. В Раубичах завершился Кубок Беларуси по биатлону. В финальный соревновательный день сильнейших определяли в гонках преследования. Равных, как и в спринтах, не было лидерам сборной Антону Смольскому и Динаре Алимбековой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первыми на дистанцию вышли парни. Смольский стартовал в майке лидера, а его отрыв от ближайшего преследователя составлял 22 секунды. Помимо этого, Антон уверенно справился со стрельбой. Всего на огневых рубежах он допустил две осечки. Такой результат сделал его недосягаемым для соперников. В копилке Смольского по итогам старта золотой дубль.

Антон Смольский, победитель гонки преследования Кубка Беларуси по биатлону:

Доволен, конечно. Но хотелось еще более качественно поработать на рубеже. Никто не мешал, никто не дергал, стрельба в хорошем смысле этого слова получилась. Состояние также хорошее. К сожалению, не получилось ни с кем побороться на дистанции, но, думаю, ребята еще подтянутся.

Также второй золотой медалью отметилась Динара Алимбекова. Она допустила четыре промаха при стрельбе, тем не менее возглавила итоговый протокол.