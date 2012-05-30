Анна Шаревич, самая красивая чемпионка Беларуси по шахматам: Интеллект красит девушку, но логика у нас все равно женская

Международный гроссмейстер, многократная чемпионка Беларуси Анна Шаревич свою спортивную карьеру начала отнюдь не со знакомства с пешками и королями. Почти шесть лет параллельно с шахматами она занималась акробатикой.

Анна Шаревич, международный гроссмейстер, 4-кратная чемпионка Беларуси по шахматам:

В шахматах было просто больше результатов и пришлось сделать выбор – шахматы вышли на первое место. Нисколько не жалею. Все, что увидела в жизни интересного, познакомилась с замечательными людьми, - все это дали мне шахматы.

Это интеллектуальный вид спорта, а интеллект всегда красит девушку.

Многие называют ее «шахматной королевой красоты». И такой титул действительно есть в копилке наград Анны Шаревич. Вообще, она воплощает в себе просто антианекдотичное сочетание: красавица-блондинка с документально подтвержденным наличием четкой логики и блестящими успехами в стратегии и тактике. С таким подвохом смирится далеко не каждый мужчина.

Анна Шаревич, международный гроссмейстер, 4-кратная чемпионка Беларуси по шахматам:

А логика все равно женская у нас. От этого сложно куда-то деться.

Иногда важно не выпячивать свой большой интеллект, а оставаться женщиной. Суть ума человека в том, что он знает, где его проявить, как им правильно воспользоваться.

Натренированная шахматами расчетливость, по признанию чемпионки, не всегда помогает успешно разыграть ту или иную партию в обычной жизни.

Анна Шаревич, международный гроссмейстер, 4-кратная чемпионка Беларуси по шахматам:

Женский пол подвержен эмоциям, и мы все равно те же ошибки совершаем, но, может быть, в меньшей степени.

В чем в жизни помогают шахматы? Планировать поездки, составить план на полгода и запомнить его – это элементарно.

Но ведь нельзя предугадывать многие вопросы в жизни, как там что сложится...

Анна Шаревич безо всяких ежедневников отлично помнит расписание всех своих турниров и поездок на несколько месяцев вперед. А вот события личной жизни ни в какие графики вписать не берется. К джентльменам, которые задумают оказать ей знаки внимания, у нее есть определенные требования. И они с каждым годом только возрастают.

Анна Шаревич, международный гроссмейстер, 4-кратная чемпионка Беларуси по шахматам:

Уже хочется видеть рядом с собой равноценного партнера, с которым идти по жизни.

Я считаю, что женщина должна состояться в семье. Но на данном этапе карьера стоит на первом месте. Это касается не только шахмат, но и учебы. Поэтому пока не нашелся человек, который будет моей второй половинкой на всю жизнь, выбор просто не стоит. И вообще я считаю, что если мужчина любит женщину и хочет видеть ее рядом с собой, он разделяет все ее хобби, профессиональную деятельность и помогает ей совершенствоваться в этом. Это – настоящие отношения.

В отношениях между мужчинами и женщинами за шахматной доской тоже бывают не только профессиональные комбинации. Кокетливый взгляд иногда может оказаться эффективнее удачного хода конем.

Анна Шаревич, международный гроссмейстер, 4-кратная чемпионка Беларуси по шахматам:

В спорте ты один человек – полностью сконцентрированный, нацеленный на результат. И порой даже посмотришь фотографии за шахматной партией и подумаешь, что, вроде, в жизни повеселее, посимпатичнее. Но это нормально, когда человек полностью уходит в себя, уходит в позицию. Потом уже, закончив партию, можно раскрыться и быть таким, как в жизни. Поэтому внешние данные, не знаю, не могу сказать на 100%, как они в партиях с мужчинами проявляются. Надо у них спрашивать.

Наверное, когда играешь с мужчинами, физиология человеческая действует.

Шахматы – хоть и основное, но не единственное увлечение Анны Шаревич. В ее активе высшее образование и магистратура. Она любит путешествовать, а недавно попробовала себя в роли актрисы, снявшись в рекламном ролике, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Анна Шаревич, международный гроссмейстер, 4-кратная чемпионка Беларуси по шахматам:

Это было безумно интересно, новый опыт, важный в моей жизни, потому что это даже не просто интересно, а это новая ниша. Удалось почувствовать себя главной героиней. Это очень приятно.

Главной героиней и королевой в жизни Анна Шаревич, мы уверены, будет всегда. Ведь помимо красоты и ума она обладает и еще одним важнейшим качеством: не желая почивать на лаврах, Анна всегда стремится идти вперед.

Анна Шаревич, международный гроссмейстер, 4-кратная чемпионка Беларуси по шахматам:

Я думаю, что еще можно долго-долго играть и на разные ступеньки подниматься. Главное – работать в правильном направлении.

А еще люблю учиться. Я бы еще где-нибудь поучилась, что-то интересное бы выучила. Я думаю, что в плане карьеры и образования – еще много вершин. Моя двоюродная бабушка в 70 лет учит немецкий с репетитором. Так я когда думаю, что мне в 26 учиться уже поздно, вспоминаю ее и понимаю, что еще все впереди.