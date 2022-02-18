Анна Гуськова вернётся 18 февраля из Пекина. Рейс встретит съёмочная группа СТВ

Новости Беларуси. В Национальном аэропорту Минск сегодня, 18 февраля, будет многолюдно. Утром ожидается возвращение из Пекина части нашей олимпийской делегации, сообщили в программе Новости «24 часа». Среди пассажиров будет и серебряный призер зимнего мультифорума Анна Гуськова.

Предполагается, что рейс из Стамбула приземлится в 10:25. Наверняка желающих воочию увидеть заслуженную награду и поблагодарить спортсменку за феерическое выступление в Поднебесной будет множество. Среди встречающих и наша съемочная группа.

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