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Анна Гуськова вернётся 18 февраля из Пекина. Рейс встретит съёмочная группа СТВ

18 февраля 2022 06:27
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Новости Беларуси. В Национальном аэропорту Минск сегодня, 18 февраля, будет многолюдно. Утром ожидается возвращение из Пекина части нашей олимпийской делегации, сообщили в программе Новости «24 часа». Среди пассажиров будет и серебряный призер зимнего мультифорума Анна Гуськова.  

Анна Гуськова вернётся 18 февраля из Пекина. Рейс встретит съёмочная группа СТВ-1

Предполагается, что рейс из Стамбула приземлится в 10:25. Наверняка желающих воочию увидеть заслуженную награду и поблагодарить спортсменку за феерическое выступление в Поднебесной будет множество. Среди встречающих и наша съемочная группа. 

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# Зимняя Олимпиада # Анна Гуськова # Фотофакт

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