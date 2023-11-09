Прямой эфир

Алексей Протас сделал две результативные передачи в матче НХЛ

09 ноября 2023 12:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Две голевые передачи белоруса Алексея Протаса не помогли «Вашингтону» одержать победу в матче чемпионата НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алексей Протас сделал две результативные передачи в матче НХЛ-1

«Столичники» уступили «Флориде» в овертайме – 3:4. Наш форвард, действуя в третьем звене, был на заметных ролях в дружине. Он приложил клюшку к первому и второму взятиям ворот. Особенно здорово земляк проявил себя при втором ассисте, играя в меньшинстве. Таким образом, Протас прервал четырехматчевую безрезультативную серию. Но в сезоне он имеет скромную статистику – только 3 балла в 10 дуэлях.

# Хоккей # Алексей Протас # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Стали известны пары соперников в четвертьфиналах футбольного Кубка Беларуси
09 ноября 2023 12:09

Стали известны пары соперников в четвертьфиналах футбольного Кубка Беларуси

В Беларуси стартовал новый сезон волейбольного турнира «Мяч над сеткой»
08 ноября 2023 19:25

В Беларуси стартовал новый сезон волейбольного турнира «Мяч над сеткой»

Солигорский «Шахтёр» в матче против «Урала» взял вторую победу в российской Суперлиге
08 ноября 2023 19:24

Солигорский «Шахтёр» в матче против «Урала» взял вторую победу в российской Суперлиге