Алексей Протас сделал две результативные передачи в матче НХЛ

«Столичники» уступили «Флориде» в овертайме – 3:4. Наш форвард, действуя в третьем звене, был на заметных ролях в дружине. Он приложил клюшку к первому и второму взятиям ворот. Особенно здорово земляк проявил себя при втором ассисте, играя в меньшинстве. Таким образом, Протас прервал четырехматчевую безрезультативную серию. Но в сезоне он имеет скромную статистику – только 3 балла в 10 дуэлях.