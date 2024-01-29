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Алексей Протас попал в рейтинг самых быстрых игроков текущего сезона НХЛ

29 января 2024 19:25
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Белорусский форвард «Вашингтона» Алексей Протас попал в рейтинг самых быстрых игроков текущего сезона НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алексей Протас попал в рейтинг самых быстрых игроков текущего сезона НХЛ-1

Расширенная статистика лиги учитывает количество ускорений в среднем за 60 минут игры, в результате которых хоккеист набирает устойчивую скорость свыше 32 км/ч. Алексей достигает этого показателя в среднем за матч по 7,6 раза и находится на 103-м месте.

Самым быстрым игроком НХЛ признан нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. А вот неоднократный победитель конкурса на скорость Матчей звезд НХЛ Коннор Макдэвид оказался лишь на седьмой позиции.

# Хоккей # Алексей Протас

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