Алексей Протас попал в рейтинг самых быстрых игроков текущего сезона НХЛ

Расширенная статистика лиги учитывает количество ускорений в среднем за 60 минут игры, в результате которых хоккеист набирает устойчивую скорость свыше 32 км/ч. Алексей достигает этого показателя в среднем за матч по 7,6 раза и находится на 103-м месте.

Самым быстрым игроком НХЛ признан нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. А вот неоднократный победитель конкурса на скорость Матчей звезд НХЛ Коннор Макдэвид оказался лишь на седьмой позиции.