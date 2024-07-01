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Алексей Ходунов завоевал бронзу юношеского чемпионата Европы по борьбе

01 июля 2024 11:22
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Белорус Алексей Ходунов стал обладателем бронзовой медали юношеского чемпионата Европы по борьбе до 17 лет в сербском Нови-Саде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алексей Ходунов завоевал бронзу юношеского чемпионата Европы по борьбе-1

В весовой категории до 92 килограммов в поединке за третье место наш представитель вольного стиля одержал победу над азербайджанцем Фархадом Сулейманлы со счетом 9:4. Всего на континентальном первенстве отечественные борцы завоевали 5 наград: одну золотую и четыре серебряных.

# Борьба

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