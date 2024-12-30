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Александра Саснович одолела Жиль Тайхан в матче теннисного турнира WTA-125 в Австралии

30 декабря 2024 13:38
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Александра Саснович успешно вступила в новый соревновательный 2025 год. Белоруска одержала победу в первом матче теннисного турнира WTA-125 в Австралии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Оказалась повержена представительница Швейцарии Жиль Тайхман. В мировом рейтинге девушки располагаются недалеко друг от друга. Поэтому поединок получился затяжным. Дебютный сет остался за нашей спортсменкой – 6:4. Во второй партии сильнее играла уже соперница – 6:3. Но в решающем отрезке Саснович смогла дожать оппонентку – 6:3.

# Теннис

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