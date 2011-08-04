Александра Герасименя стала чемпионской мира по плаванию с больной спиной

Накануне прошла встреча чемпионки мира по плаванию Александры Герасименя и министра спорта и туризма Республики Беларусь Олега Качана. Также она поделилась своими впечатлениями о выступлении в Шанхае.

Александра Герасименя:

Минуты две я не могла понять, что произошло. Я плыла по 8-й дорожке, а там есть такая специфика (я уже не помню что первое, наверное, поэтому и запуталась): пишется место и дорожка. И я долго смотрела и не могла понять: я все-таки 8-я или 1-я. И только после того, как уже поставили всех по порядку, я заметила, что я 1-я. Я была немножко в шоке.

Я не могу сказать конкретно, насколько я была готова на медаль. Я была готова на эту дистанцию. Я готовилась к заплыву на 100 метров конкретно к этим соревнованиям. Я рассчитывала, что результат будет высоким, но что настолько. Приятно удивило.

Началось все с поздравлений, адресованных чемпионке мира на самой престижной, королевской дистанции в 100 метров вольным стилем — Александре Герасименя. Цветы, дипломы и заслуженное денежное вознаграждение.

Собственно, свою долю красноречивых эпитетов получили и участницы эстафетной команды — Светлана Хохлова, Яна Параховская, Юлия Хитрая и Саша Герасименя, которые из Шанхая вернулись с лицензией на олимпиаду. Не забыли и заслуг тренера — Елены Климовой.

На этом торжественная часть завершилась. Вектор беседы сместился ближе к трудовым будням.

Мечту об олимпийском золоте неплохо было бы подкрепить реальной помощью современной фармакологии, обеспечить спортсменам тренировки на хорошей базе. В Минске необходимых условий практически нет — приходится ездить в Брест, и самое главное — закрыть вопрос после реабилитации травмы спины. Помочь в этом способен немецкий специалист, рассчитывать на его услуги можно, только заручившись поддержкой, в том числе и финансовой со стороны Минспорта. Такое заверение спортсменка Герасименя и ее тренер Климова получили, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Не успел завершиться чемпионат мира, как уже 12 августа девушкам предстоит выступить на летней универсиаде в Шэньчжэне.

Александра Герасименя:

У меня еще впереди старт. Я просто не могу себе позволить даже расслабиться. Я к нему готовлюсь и готовилась заранее. Конечно, я понимаю, что Олимпиада будет через год, и нужно готовиться, но я стараюсь не забивать себе этим голову, ведь для того, чтобы хорошо работать, нужно хорошо отдохнуть.