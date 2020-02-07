«Есть будущее». Александр Екименко об индорхоккее в Беларуси

Александр Екименко, председатель Белорусской федерации хоккея на траве:

Радует то, что сегодня много девочек, которым 16, 17, 18, 19 лет, которых можно рассматривать как кандидатов в национальную сборную. Есть будущее. Видно их мастерство. Чемпионат более интересный, зрелищный. Совсем по-другому выглядят команды, которые сегодня играют в индорхоккей.