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«Есть будущее». Александр Екименко об индорхоккее в Беларуси

07 февраля 2020 15:14
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Новости Беларуси. Совсем скоро определится победитель чемпионата Беларуси по индорхоккею среди женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Есть будущее». Александр Екименко об индорхоккее в Беларуси -1

7 февраля на площадке велодрома «Минск-Арены» прошли полуфинальные матчи. Гродненский «Ритм-1» уверенно обыграл «Минск-2»: 5:1, а лидер чемпионата «Минск» был сильнее «Виктории» из Смолевичей: 7:4.

«Есть будущее». Александр Екименко об индорхоккее в Беларуси -4

«Есть будущее». Александр Екименко об индорхоккее в Беларуси -6

Александр Екименко, председатель Белорусской федерации хоккея на траве:
Радует то, что сегодня много девочек, которым 16, 17, 18, 19 лет, которых можно рассматривать как кандидатов в национальную сборную. Есть будущее. Видно их мастерство. Чемпионат более интересный, зрелищный. Совсем по-другому выглядят команды, которые сегодня играют в индорхоккей.  

«Есть будущее». Александр Екименко об индорхоккее в Беларуси -9

Победительницы турнира будут определены по итогам финальной серии, которая стартовала 7 февраля. Чемпионат страны завершится уже завтра, 8 февраля. 

# Хоккей Беларуси # Александр Екименко # Фотофакт

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