8 мая стартует легендарная велогонка «Джиро д’Италия»

Велосипедисты начнут свой долгий более 3000 километров путь из Амстердама, а спустя 23 дня финишируют в итальянской Вероне.

Участникам предстоит преодолеть 21 этап. В число фаворитов вошли четыре победителя гонки прошлых лет – итальянцы Дамиано Кунего, Жильберто Симони (оба – Lampre - Farnese Vini), Стефано Гарцелли (Acqua & Sapone) и Иван Бассо (Liquigas - Doimo). Гарцелли выигрывал «Джиро» в 2000 году, Симони – в 2001-м и 2003-м, Кунего – в 2004-м, Бассо – в 2006-м. Победители гонки двух последних лет испанец Альберто Контадор и россиянин Денис Меньшов в этом сезоне «Джиро» пропускают.

Не обойдется прославленная веломногодневка и без белорусов: цвета испанской «Каиссе дэ Эпарнь» доверено защищать нашему Василию Кириенко. За бельгийскую команду «Квик степ» выступит другой наш соотечественник Бронислав Самойлов.