10 лучших шайб ХК «Динамо-Минск» в сезоне 2011-2012

10. «Динамо-Минск» – ЦСКА. 24 января 1:0 – Даниэль Корсо

Открывает 10 голевой подвиг Даниэля Корсо в матче с ЦСКА. Конечно, голкипера армейцев Растислава Станю немного жаль, но настойчивость динамовца мы не имели права не отметить.

9. «Динамо-Минск» – «Югра». 14 сентября. 1:0 – Чарльз Линглет

Однако подвиг Корсо был чисто индивидуальный, а хоккей – игра сугубо коллективная, что и доказали в матче с «Югрой» Збынек Иргл, Либор Пивко и Чарльз Линглет. Завершал суперкомбинацию последний, причем в эффектном прыжке.

8. «Салават Юлаев» – «Динамо-Минск». 20 октября. 0:2 – Теему Лайне

Весь сезон динамовцы радовали нас удачными матчами с сильными мира сего. А в октябре им удалось обыграть обладателей Кубка Гагарина – уфимский «Салават Юлаев». И шайба Лайне в этом поединке – едва ли не лучший момент. Отметим и передачу Дмитрия Коробова.

7. «Динамо-Минск»– СКА. 24 декабря. 2:0 – Александр Павлович

Еще один пример из этого ряда – декабрьская победа над питерским СКА. А украсил ее гол Александра Павловича. Всего две шайбы нападающий забросил в сезоне, но эта – лучшая.

6. «Динамо-Минск» – «Атлант». 19 сентября. 1:0 – Теему Лайне

Часто пересекалось «Динамо» с подмосковным «Атлантом», и много памятных шайб было заброшено в этих противостояниях. Но сентябрьская комбинация Збынек Иргл – Лукаш Крайчек – Теему Лайне относится к самым запомнившимся.

5. «Динамо-Минск» – «Трактор». 19 февраля. 1:0 – Теему Лайне

Финский нападающий стал лучшим бомбардиром и снайпером минчан в сезоне. Так что не удивительно его частое присутствие в нашем рейтинге. И очередной номер Лайне в матче против «Трактора» на пятом месте.

4. «Динамо-Минск» – «Северсталь». 4 декабря. 2:1 – Йере Каралахти

Открытием сезона стал и другой динамовский финн – Йере Каралахти. Причем отличался защитник не только надежной игрой в обороне. Его голевой вираж в матче с «Северсталью» тоже был чудо как хорош.

3. «Динамо-Минск» – «Амур». 4 октября. 2:2 – Александр Кулаков

Всего восемь шайб положил в цель в сезоне Александр Кулаков. Но одну забыть никак нельзя. В ворота «Амура» Кулаков забивал в полете и «долетел» до «бронзы» нашего рейтинга.

2. «Динамо-Минск» – «Спартак». 2 ноября. 1:0 – Теему Лайне

С «серебром» герой сезона – Теему Лайне. В матче со «Спартаком» финский спринтер «Динамо» стартовал чуть не из своей зоны, а «добежал» до второго места нашего рейтинга.

1. «Динамо-Минск» – «Нефтехимик». 15 января. 5:0 – Александр Китаров

Лидер же по версии «Горячего льда» Александр Китаров. Скромный труженик третьего звена весь сезон пахал на команду и только в январе позволил себе немного отвлечься. Этот слалом, право, стоит «золота». Кстати, шайба оказалась для Китарова первой в Континентальной лиге, но, надеемся, далеко не последней.