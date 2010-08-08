Закуска «Веселые желтки»

Ингредиенты: яйца 5 шт., лук репчатый 1 шт., морковь 1 шт., майонез 20 гр.

Нарезаем лук, трем морковь. Лук обжариваем до золотистой корочки, тогда добавляем морковь. Яйца режем на половину, достаем желтки и давим их вилкой.

Совет: Проверить свежесть куриных яиц в домашних условиях очень просто, опустите яйцо в банку с холодной водой. Свежее утонет, а залежавшееся — останется на поверхности.

Обжаренные лук и морковь смешиваем с желтком. Заправляем небольшим количеством майонеза, чтобы не отбить вкус. Начиняем половинки белков полученной смесью. Делаем на тарелке подушку и рукколы, туда выкладываем веселые желтки, украшаем их половинками помидоров черри.