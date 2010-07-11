Свежевыжатые соки летом: рецепты, рекомендации

В Минске не более 5 профессиональных сомелье

Сомелье - французское слово, аналогов которого не существует ни в английском, ни в русском языках, и поэтому оно требует пояснения. Согласно определению, предложенному Жоржем Пертюизе, президентом Союза Сомелье Франции, сомелье - это «человек, ответственный за подачу напитков в ресторане, дающий советы по выбору вин и напитков, сервирующий их или следящий за их подачей клиенту вплоть до момента, когда тот покидает зал».