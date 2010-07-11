Свежевыжатые соки летом: рецепты, рекомендации

В любое время года наш организм нуждается в витаминах. Можно горстями пить разноцветные пилюли, но лучше начинать каждый день с удовольствия, дарить себе и родным здоровье с каждым бокалом свежевыжатого сока. Летнее садово-огородное изобилие буквально просится в помощь нашей красоте и здоровью. Косметологи уверяют – чем больше овощей и фруктов вы употребляете, тем меньше морщин наживаете. При этом свежие соки действуют куда активнее своих консервированных собратьев.
Фруктовые и овощные соки прекрасно дополняют друг друга. Фруктовые богаты сахаром и витаминами, а овощные — минеральными солями. Прекрасное сочетание — яблоко и морковь.
Яблочный сок содержит минимальное количество калорий, помогает выводить камни из почек, содержит много железа и пектинов, которые очищают организм от шлаков. Яблочный сок незаменимым при диетах и занятиях фитнесом. А морковный сок считают эликсиром молодости. С его помощью вы улучшите зрение и пищеварение, укрепите зубы и нервную систему, поддержите иммунитет и повысите тонус.
Свежеприготовленные соки нужно пить сразу. Даже кратковременное хранение в холодильнике снижает лечебные свойства сока, хотя при этом вкус его может не меняться. Исключение составляет свекольный сок, которому нужно время отстояться.
Яблочный сок превосходно сочетается практически с любым другим фруктовым или овощным.
Коктейль из киви, яблок и мяты. Кстати, киви прекрасно помогает при заболеваниях сердца и способствует снижению веса.
Плоды киви доступны нам круглый год. А сок из киви помогает не только при заболеваниях сердца, но и сжигает жиры. Один стакан этого напитка содержит суточную дозу витамина С. Впрочем, не стоит забывать, что употребление фрешей – это своего рода лечебная процедура. Поэтому свежевыжатый сок не стоит пить залпом, лучше делать это без спешки и через соломинку. Также не рекомендуется добавлять в сок сахар или соль, а для улучшения вкуса воспользоваться медом или разнообразной зеленью. Мятой, например.
Соки лучше употреблять за 30-40 минут до еды или в промежутках между приемами пищи. Особенно, это касается соков из сладких фруктов. Если выпить такой сок после обеда, он может вызвать дискомфорт в желудке. Разумная норма: от нескольких столовых ложек до трех стаканов в день, в зависимости от вида сока.
Самыми популярными фрешами для нас являются соки из цитрусовых. Они богаты витамином С и являются отличными антидепрессантами. Апельсиновый сок — мощное средство в борьбе с простудными заболеваниями, к тому же, он очень вкусный.