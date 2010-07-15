Суп «Спас» с мацони и пшеничной крупой

Ингредиенты: мацони 1,5 литра, пшеничная крупа 200 гр, яйцо 1 шт., мука 2 ст. ложки, кинза 1 пучок, лук репчатый 1 шт., сливочное масло 50 гр, вода 1 литр. Соль по вкусу. Подавать с лавашом.

Предварительно распарить крупу. Берем много мацони, в кастрюлю кладем 2 столовые ложки муки, вбиваем одной яйцо и тщательно перемешиваем. Теперь осторожно заливаем теплую воду, постоянно помешивая мацони. Обязательно перемешивайте деревянной палочкой, и даже можете оставить ее в кастрюле, чтобы суп не свернулся.

Далее ставим суп на плиту и доводим до кипения. Пока суп закипает, мелко нарезаем лук и кинзу. Жарим лук для супа на сливочном масле. Когда суп закипел, добавляем пшеничную крупу и варим 10-15 минут. Перекладываем лук в суп, туда же добавляем кинзу. Все солим и перемешиваем.