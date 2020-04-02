Салат по-пекински со свининой. Пошаговый рецепт

Ингредиенты: пекинская капуста, огурцы, морковь, свинина. А также кунжутное масло, соевый соус, винный уксус, чеснок, перец чили, имбирь, сахар и кинза. Для пикантности добавим жареный соленый арахис.

Нарезаем морковь и огурцы соломкой под углом. Откладываем ингредиенты в отдельную посуду.

Нарезаем мелко пекинскую капусту и выкладываем на большую тарелку.

Готовим заправку. Отправляем в глубокую посуду 4 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. винного уксуса и 1 ст. л. кунжутного масла.

Выдавливаем в заправку 4 зубчика чеснока.

Добавляем щепотку сахара и измельченные листья кинзы.

Также добавляем в заправку немного измельченного перца чили и все хорошо перемешиваем.

Поливаем заправкой капусту.

Следующим слоем выкладываем морковь и также поливаем заправкой. Выкладываем огурцы и снова поливаем заправкой.

Отвариваем рисовую лапшу и остужаем ее.

Выкладываем лапшу поверх салата. Поливаем остатками заправки.

Готовим маринад для свинины. Измельчаем зерна кориандра.

Нарезаем 150 гр свинины продолговатыми кусочками.

Отправляем к мясу 1 ст. л. соевого соуса, 1/2 ст. л. кунжутного масла.

Добавляем измельченный чеснок и перец чили. Перемешиваем. Оставляем промариноваться. Желательно как минимум на 1 час.

Жарим мясо в сковороде.

Очищаем имбирь, мелко нарезаем и отправляем к свинине.

Горячее мясо отправляем на салат.

Посыпаем салат жареным соленым арахисом, измельченным с помощью пергаментной бумаги и скалки.