Салат по-пекински со свининой. Пошаговый рецепт

Ингредиенты: пекинская капуста, огурцы, морковь, свинина. А также кунжутное масло, соевый соус, винный уксус, чеснок, перец чили, имбирь, сахар и кинза. Для пикантности добавим жареный соленый арахис.
Ингредиенты: пекинская капуста, огурцы, морковь, свинина. А также кунжутное масло, соевый соус, винный уксус, чеснок, перец чили, имбирь, сахар и кинза. Для пикантности добавим жареный соленый арахис.
Нарезаем морковь и огурцы соломкой под углом. Откладываем ингредиенты в отдельную посуду.
Нарезаем мелко пекинскую капусту и выкладываем на большую тарелку.
Готовим заправку.
Отправляем в глубокую посуду 4 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. винного уксуса и 1 ст. л. кунжутного масла.
Выдавливаем в заправку 4 зубчика чеснока.
Добавляем щепотку сахара и измельченные листья кинзы.
Также добавляем в заправку немного измельченного перца чили и все хорошо перемешиваем.
Поливаем заправкой капусту.
Следующим слоем выкладываем морковь и также поливаем заправкой.
Выкладываем огурцы и снова поливаем заправкой.
Отвариваем рисовую лапшу и остужаем ее.
Выкладываем лапшу поверх салата. Поливаем остатками заправки.
Готовим маринад для свинины.
Измельчаем зерна кориандра.
Нарезаем 150 гр свинины продолговатыми кусочками.
Отправляем к мясу 1 ст. л. соевого соуса, 1/2 ст. л. кунжутного масла.
Добавляем измельченный чеснок и перец чили. Перемешиваем. Оставляем промариноваться. Желательно как минимум на 1 час.
Жарим мясо в сковороде.
Очищаем имбирь, мелко нарезаем и отправляем к свинине.
Горячее мясо отправляем на салат.
Посыпаем салат жареным соленым арахисом, измельченным с помощью пергаментной бумаги и скалки.
Блюдо готово. Приятного аппетита!