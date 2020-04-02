Прямой эфир

Салат по-пекински со свининой. Пошаговый рецепт

02 апреля 2020 11:55
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Ингредиенты: пекинская капуста, огурцы, морковь, свинина. А также кунжутное масло, соевый соус, винный уксус, чеснок, перец чили, имбирь, сахар и кинза. Для пикантности добавим жареный соленый арахис.

Салат по-пекински со свининой. Пошаговый рецепт-1

Салат по-пекински со свининой. Пошаговый рецепт-3

Салат по-пекински со свининой. Пошаговый рецепт-5

Нарезаем морковь и огурцы соломкой под углом. Откладываем ингредиенты в отдельную посуду.

Салат по-пекински со свининой. Пошаговый рецепт-8

Салат по-пекински со свининой. Пошаговый рецепт-10

Нарезаем мелко пекинскую капусту и выкладываем на большую тарелку.

Салат по-пекински со свининой. Пошаговый рецепт-13

Готовим заправку.

Отправляем в глубокую посуду 4 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. винного уксуса и 1 ст. л. кунжутного масла.

Салат по-пекински со свининой. Пошаговый рецепт-16

Выдавливаем в заправку 4 зубчика чеснока.

Салат по-пекински со свининой. Пошаговый рецепт-19

Добавляем щепотку сахара и измельченные листья кинзы.

Салат по-пекински со свининой. Пошаговый рецепт-22

Также добавляем в заправку немного измельченного перца чили и все хорошо перемешиваем.

Салат по-пекински со свининой. Пошаговый рецепт-25

Поливаем заправкой капусту.

Салат по-пекински со свининой. Пошаговый рецепт-28

Следующим слоем выкладываем морковь и также поливаем заправкой.

Выкладываем огурцы и снова поливаем заправкой.

Салат по-пекински со свининой. Пошаговый рецепт-31

Отвариваем рисовую лапшу и остужаем ее.

Салат по-пекински со свининой. Пошаговый рецепт-34

Выкладываем лапшу поверх салата. Поливаем остатками заправки.

Салат по-пекински со свининой. Пошаговый рецепт-37

Готовим маринад для свинины.

Измельчаем зерна кориандра.

Салат по-пекински со свининой. Пошаговый рецепт-40

Нарезаем 150 гр свинины продолговатыми кусочками.

Салат по-пекински со свининой. Пошаговый рецепт-43

Отправляем к мясу 1 ст. л. соевого соуса, 1/2 ст. л. кунжутного масла.

Салат по-пекински со свининой. Пошаговый рецепт-46

Добавляем измельченный чеснок и перец чили. Перемешиваем. Оставляем промариноваться. Желательно как минимум на 1 час.

Салат по-пекински со свининой. Пошаговый рецепт-49

Салат по-пекински со свининой. Пошаговый рецепт-51

Жарим мясо в сковороде.

Салат по-пекински со свининой. Пошаговый рецепт-54

Очищаем имбирь, мелко нарезаем и отправляем к свинине.

Салат по-пекински со свининой. Пошаговый рецепт-57

Салат по-пекински со свининой. Пошаговый рецепт-59

Горячее мясо отправляем на салат.

Салат по-пекински со свининой. Пошаговый рецепт-62

Посыпаем салат жареным соленым арахисом, измельченным с помощью пергаментной бумаги и скалки.

Салат по-пекински со свининой. Пошаговый рецепт-65

Блюдо готово. Приятного аппетита!

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

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