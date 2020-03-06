Немецкий луковый пирог с маком. Пошаговый рецепт

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:

Сегодня будет очень много слез, но они того стоят, потому что мы приготовим вкусный луковый пирог. Ингредиенты: лук, сливочное масло, сахар, соль, вода, мак, черный перец, паприка, мука (кукурузная и пшеничная), разрыхлитель, яйца, молоко и сметана.

Начнем с начинки. Очищаем лук. Нам понадобится 5 луковиц. Чтобы вы не плакали в процессе работы с луком, вам нужно предварительно замочить его в холодной воде.

Нарезаем лук кубиками.

Добавляем немного растительного масла и 100 гр сливочного масла и слегка обжариваем лук. Когда лук станет мягким, нужно добавить к нему одну столовую ложку сахара, чтобы он стал карамельного цвета.

На сухой сковородке слегка обжариваем три столовые ложки мака, чтобы раскрыть его аромат.

Лук стал коричневым и закарамелизировался. Нужно чтобы он хорошо протушился, поэтому добавляем воду, чтобы лук не подгорел. Также сюда отправляем щепотку черного перца, паприки и мак. Все это тушим на маленьком огне.

Для теста нам нужно 300 гр сливочного масла, 60 гр кукурузной муки, 400 гр пшеничной муки, 3 яйца, 1,5 чайной ложки разрыхлителя, щепотка соли и сахара. Перемешиваем все. Тесто должно получиться вязким.

Далее добавляем 150 мл молока комнатной температуры.

Делаем заливку для нашего пирога. Для нее нам понадобится 175 мл сметаны и 2 яйца. 30 гр сливочного масла растопим в сотейнике и все перемешиваем.

Кладем тесто на пергаментную бумагу в круглую форму для выпечки. Потом распределяем начинку и сверху заливку.