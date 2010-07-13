Ндоле (тушеная говядина со шпинатом)

Ингредиенты: Говядина (вырезка) 1,5 кг, помидоры 3 шт., имбирь (корень) 1 шт, лук репчатый 2 шт., чеснок 6 зубчиков, арахис 300 гр, вода 100 мл, шпинат замороженный 500 гр. Соль, перец по вкусу.

Для соуса. Неочищенные помидоры режем на крупные куски и отправляем в блендер. Когда томатное пюре готово, нарезаем крупно лук, имбирь и чеснок. Все это тщательно измельчаем в блендере.

В чащу блендера загружаем арахис и тщательно перемалываем его всухую. Затем добавляем воду и снова включаем блендер. Получается практически арахисовая каша.

Сначала обжариваем лук в масле, а томатный соус жарим на отдельной сковороде. Добавляем мясо на сковороду с луком и тушим 10 минут. Затем сливаем бульон, добавляем в мясо чеснок и томатный соус. А затем добавляем и арахисовый соус. Пришло время добавить шпинат. На гарнир подаем рис.