Прямой эфир

Мини-тефтельки с зеленью и пастой. Готовим сытный завтрак

11 октября 2022 08:38
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Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим мини-тефтельки с зеленью и мини-пастой.

Мини-тефтельки с зеленью и пастой. Готовим сытный завтрак-1

Начнем с фарша, добавим немного соли. Порубим зеленый лук и укроп, оправляем это к фаршу, перемешиваем. Теперь нам надо слепить маленькие тефтельки. Чтобы фарш не прилипал к рукам, смачиваем их в воде. Лепим фрикадельки одного размера.

Мини-тефтельки с зеленью и пастой. Готовим сытный завтрак-4

Разогреваем сковородку, наливаем масло. Отправляем тефтельки на сковородку. Обжариваем до золотистой корочки, периодически переворачиваем.

Мини-тефтельки с зеленью и пастой. Готовим сытный завтрак-7

Берем маленькую пасту, она варится 4 минуты, отправляем к тефтелям, перемешиваем и заливаем теплой водой. Накрываем крышкой.

Мини-тефтельки с зеленью и пастой. Готовим сытный завтрак-10

Мини-паста и тефтели готовы, перекладываем все на тарелку. Наш сытный завтрак готов, приятного аппетита.

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