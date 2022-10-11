Мини-тефтельки с зеленью и пастой. Готовим сытный завтрак

Начнем с фарша, добавим немного соли. Порубим зеленый лук и укроп, оправляем это к фаршу, перемешиваем. Теперь нам надо слепить маленькие тефтельки. Чтобы фарш не прилипал к рукам, смачиваем их в воде. Лепим фрикадельки одного размера.