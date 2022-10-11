Мини-тефтельки с зеленью и пастой. Готовим сытный завтрак

Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим мини-тефтельки с зеленью и мини-пастой.
Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим мини-тефтельки с зеленью и мини-пастой.
Начнем с фарша, добавим немного соли. Порубим зеленый лук и укроп, оправляем это к фаршу, перемешиваем. Теперь нам надо слепить маленькие тефтельки. Чтобы фарш не прилипал к рукам, смачиваем их в воде. Лепим фрикадельки одного размера.
Разогреваем сковородку, наливаем масло. Отправляем тефтельки на сковородку. Обжариваем до золотистой корочки, периодически переворачиваем.
Берем маленькую пасту, она варится 4 минуты, отправляем к тефтелям, перемешиваем и заливаем теплой водой. Накрываем крышкой.
Мини-паста и тефтели готовы, перекладываем все на тарелку. Наш сытный завтрак готов, приятного аппетита.
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