Мамалыга со шкварками

Ингредиенты: крупа кукурузная 250 гр, масло сливочное 50 гр, брынза 250 гр, свинина (гуляш) 1 кг, специи.

Как только у нас закипела слегка подсоленная вода в кастрюле, высыпаем туда кукурузную крупу. Не перемешиваем. Промазываем сверху мамалыгу сливочным маслом и оставляем под крышкой париться-вариться.

Гуляш приправили специями (солью и перцем) и отправляем на сковороду жариться-тушиться.

Пока все готовится, натрем брынзу на мелкой терке. Будем ею посыпать готовое блюдо.

Кукурузная лепешка готова! Берем и переворачиваем кастрюлю с мамалыгой на блюдо (тарелку). Подавать будем со сметаной и натертой брынзой.

Это интересно:

Первоначально мамалыгу готовили из проса. На ее родине, в Румынии, она заменяла хлеб и была основной пищей бедняков. И только в 17 веке это блюдо приобрело известный нам кукурузный вкус.

Кстати, в последние десятилетия мамалыга стала очень популярна в мире. Ее даже подают в дорогих ресторанах.