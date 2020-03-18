Прямой эфир

Картофельная запеканка по-французски. Пошаговый рецепт

18 марта 2020 06:19
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Будем готовить тартифлет.

Ингредиенты: картофель, бекон, мягкий и полутвердый сыр, репчатый лук, чеснок, сливочное масло, сливки 30% жирности, панировочные сухари, перец, соль и белое вино.

Картофельная запеканка по-французски. Пошаговый рецепт-1

7 клубней картофеля очищаем и нарезаем кольцами среднего размера. Отпариваем по состояния аль денте. Когда закипит – солим. Сливаем воду.

Картофельная запеканка по-французски. Пошаговый рецепт-4

Картофельная запеканка по-французски. Пошаговый рецепт-6

Картофельная запеканка по-французски. Пошаговый рецепт-8

Лук очищаем и нарезаем для жарки.

Картофельная запеканка по-французски. Пошаговый рецепт-11

Выдавливаем 3 зубчика чеснока.

Картофельная запеканка по-французски. Пошаговый рецепт-14

Натираем полутвердый сыр.

Картофельная запеканка по-французски. Пошаговый рецепт-17

Нарезаем 150 гр бекона. Обжариваем на сухой сковороде.

Картофельная запеканка по-французски. Пошаговый рецепт-20

Далее добавляем лук к бекону. Обжариваем их вместе.

Картофельная запеканка по-французски. Пошаговый рецепт-23

Когда лук стал мягким, добавляем 30 мл сухого виноградного белого вина. Перчим начинку.

Картофельная запеканка по-французски. Пошаговый рецепт-26

Добавляем к бекону с луком 50 мл сливок и 5 минут тушим.

Картофельная запеканка по-французски. Пошаговый рецепт-29

Духовку разогреваем предварительно на 180 градусов. Форму также подогреваем.

Картофельная запеканка по-французски. Пошаговый рецепт-32

Смазываем форму сливочным маслом. Посыпаем сверху панировочными сухарями.

Картофельная запеканка по-французски. Пошаговый рецепт-35

Выкладываем первым слоем картофель. Посыпаем натертым полутвердым сыром.

Картофельная запеканка по-французски. Пошаговый рецепт-38

Картофельная запеканка по-французски. Пошаговый рецепт-40

Картофельная запеканка по-французски. Пошаговый рецепт-42

Выкладываем сверху начинку из бекона.

Картофельная запеканка по-французски. Пошаговый рецепт-45

70 гр мягкого сыра нарезаем и выкладываем последним слоем запеканки.

Картофельная запеканка по-французски. Пошаговый рецепт-48

Запекаем блюдо 15 минут.

Картофельная запеканка по-французски. Пошаговый рецепт-51

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

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