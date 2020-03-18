Картофельная запеканка по-французски. Пошаговый рецепт

Будем готовить тартифлет.
Ингредиенты: картофель, бекон, мягкий и полутвердый сыр, репчатый лук, чеснок, сливочное масло, сливки 30% жирности, панировочные сухари, перец, соль и белое вино.
Будем готовить тартифлет.
Ингредиенты: картофель, бекон, мягкий и полутвердый сыр, репчатый лук, чеснок, сливочное масло, сливки 30% жирности, панировочные сухари, перец, соль и белое вино.
7 клубней картофеля очищаем и нарезаем кольцами среднего размера. Отпариваем по состояния аль денте. Когда закипит – солим. Сливаем воду.
Лук очищаем и нарезаем для жарки.
Выдавливаем 3 зубчика чеснока.
Натираем полутвердый сыр.
Нарезаем 150 гр бекона. Обжариваем на сухой сковороде.
Далее добавляем лук к бекону. Обжариваем их вместе.
Когда лук стал мягким, добавляем 30 мл сухого виноградного белого вина. Перчим начинку.
Добавляем к бекону с луком 50 мл сливок и 5 минут тушим.
Духовку разогреваем предварительно на 180 градусов. Форму также подогреваем.
Смазываем форму сливочным маслом. Посыпаем сверху панировочными сухарями.
Выкладываем первым слоем картофель. Посыпаем натертым полутвердым сыром.
Выкладываем сверху начинку из бекона.
70 гр мягкого сыра нарезаем и выкладываем последним слоем запеканки.
Запекаем блюдо 15 минут.