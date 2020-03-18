Картофельная запеканка по-французски. Пошаговый рецепт

Ингредиенты: картофель, бекон, мягкий и полутвердый сыр, репчатый лук, чеснок, сливочное масло, сливки 30% жирности, панировочные сухари, перец, соль и белое вино.

Будем готовить тартифлет.

7 клубней картофеля очищаем и нарезаем кольцами среднего размера. Отпариваем по состояния аль денте. Когда закипит – солим. Сливаем воду.