Хинкал «Сочный» с бараниной и картофелем

Ингредиенты: баранина сушеная 1 кг, вода 2 литра, лук репчатый 3 шт., картофель 1 кг, тесто дрожжевое (готовое) 500гр, масло ратсительное 50 мл. Трава ореховая, смесь черного перца и соли.

Закидываем в кастрюлю с горячей водой размоченное мясо. Замачиваем баранину для того, чтобы убрать немного соли и смягчить мясо. Ставим кастрюлю на плиту вариться в течение часа.

Нарезаем картофель пополам и лук большими кольцами. Раскатываем тесто. Если тесто липнет на скалку и руки, то замените скалку бутылкой с холодной водой. Больше проблем с тестом у вас не возникнет.

Раскатанное в очень тонкий слой тесто смазываем маслом, а затем посыпаем ореховой травой. Тесто аккуратно сворачиваем в рулет и нарезаем ромбиками. Второй вариант можно сделать, положив в тесто не ореховую траву, а соль с перцем. Начинок для хинкал огромное количество

В бульон с бараниной отправляем половинки картофеля и полукольца репчатого лука. Накрываем все крышкой и возвращаем на плиту.

В это время каждый хинкал окунаем в растительное масло и выкладываем на поддон пароварки на небольшом расстоянии друг от друга. Все это будем варить на пару от бульона. Варим минут 20-25.

Подавать отдельно мясо с овощами, отдельно сам хинкал с несколькими видами соусов (аджика, томатный и сливовый).