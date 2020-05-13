Готовим шоколадный десерт «Брауни». Пошаговый рецепт

Ингредиенты: шоколад, какао, сахар, мука, кокосовое молоко, сода и уксус.
Ингредиенты: шоколад, какао, сахар, мука, кокосовое молоко, сода и уксус.
Соединяем сухие ингредиенты. 110 гр муки просеиваем, добавляем 100 гр сахара и 2 столовых ложки какао. Все перемешиваем.
Очень важно в этом десерте качество шоколада. Он должен быть обязательно горьким. Нам понадобится шоколад 72% 160 гр и растапливаем его в кокосовом молоке (400 гр).
Когда шоколад растопился, чуть-чуть его охлаждаем и добавляем к сухим ингредиентам.
Чайную ложку соды погашаем 9% яблочным уксусом.
Все ингредиенты соединили, тщательно все перемешиваем. Тесто должно получиться плотным, слегка пористым и влажным по текстуре. В итоге хороший «Брауни» должен быть похож на пористый шоколад, чуть-чуть подтаявший.
Всего 4 ингредиента. Готовим шоколадный коктейль
Заранее разогреваем духовку на 180 градусов. Форму немного нагреваем. Нам понадобится пергаментная бумага, слегка смазываем ее растительным маслом.
Перемещаем тесто в форму и равномерно его распределяем.
«Брауни» должен быть внутри слегка влажным, а снаружи слегка потрескаться и очень важно не передержать его.
Поэтому время приблизительное – 20 минут, но лучше всего за ним наблюдать, потому что может быть достаточно и 15 минут, зависит от духовки.