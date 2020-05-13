Готовим шоколадный десерт «Брауни». Пошаговый рецепт

Соединяем сухие ингредиенты. 110 гр муки просеиваем, добавляем 100 гр сахара и 2 столовых ложки какао. Все перемешиваем.

Очень важно в этом десерте качество шоколада. Он должен быть обязательно горьким. Нам понадобится шоколад 72% 160 гр и растапливаем его в кокосовом молоке (400 гр).

Когда шоколад растопился, чуть-чуть его охлаждаем и добавляем к сухим ингредиентам.

Все ингредиенты соединили, тщательно все перемешиваем. Тесто должно получиться плотным, слегка пористым и влажным по текстуре. В итоге хороший «Брауни» должен быть похож на пористый шоколад, чуть-чуть подтаявший.

Всего 4 ингредиента. Готовим шоколадный коктейль

Заранее разогреваем духовку на 180 градусов. Форму немного нагреваем. Нам понадобится пергаментная бумага, слегка смазываем ее растительным маслом.