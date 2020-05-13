Прямой эфир

Готовим шоколадный десерт «Брауни». Пошаговый рецепт

13 мая 2020 08:11
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Ингредиенты: шоколад, какао, сахар, мука, кокосовое молоко, сода и уксус.

Готовим шоколадный десерт «Брауни». Пошаговый рецепт -1

Соединяем сухие ингредиенты. 110 гр муки просеиваем, добавляем 100 гр сахара и 2 столовых ложки какао. Все перемешиваем.

Готовим шоколадный десерт «Брауни». Пошаговый рецепт -4

Очень важно в этом десерте качество шоколада. Он должен быть обязательно горьким. Нам понадобится шоколад 72% 160 гр и растапливаем его в кокосовом молоке (400 гр).

Готовим шоколадный десерт «Брауни». Пошаговый рецепт -7

Когда шоколад растопился, чуть-чуть его охлаждаем и добавляем к сухим ингредиентам.

Готовим шоколадный десерт «Брауни». Пошаговый рецепт -10

Чайную ложку соды погашаем 9% яблочным уксусом.

Готовим шоколадный десерт «Брауни». Пошаговый рецепт -13

Все ингредиенты соединили, тщательно все перемешиваем. Тесто должно получиться плотным, слегка пористым и влажным по текстуре. В итоге хороший «Брауни» должен быть похож на пористый шоколад, чуть-чуть подтаявший.

Всего 4 ингредиента. Готовим шоколадный коктейль

Заранее разогреваем духовку на 180 градусов. Форму немного нагреваем. Нам понадобится пергаментная бумага, слегка смазываем ее растительным маслом.

Готовим шоколадный десерт «Брауни». Пошаговый рецепт -16

Перемещаем тесто в форму и равномерно его распределяем.

Готовим шоколадный десерт «Брауни». Пошаговый рецепт -19

«Брауни» должен быть внутри слегка влажным, а снаружи слегка потрескаться и очень важно не передержать его.

Готовим шоколадный десерт «Брауни». Пошаговый рецепт -22

Поэтому время приблизительное – 20 минут, но лучше всего за ним наблюдать, потому что может быть достаточно и 15 минут, зависит от духовки.

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Фотофакт # Рецепты

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