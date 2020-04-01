Готовим пасту с грибами. Используем чёрствый хлеб вместо пармезана

Ингредиенты: спагетти, шампиньоны, петрушка, тимьян, соль, перец, чеснок. А также для соуса нам понадобятся репчатый лук, орехи кешью, лимон, оливковое масло, вода и две корочки черствого хлеба.
Ингредиенты: спагетти, шампиньоны, петрушка, тимьян, соль, перец, чеснок. А также для соуса нам понадобятся репчатый лук, орехи кешью, лимон, оливковое масло, вода и две корочки черствого хлеба.
Готовим соус.
Запекаем предварительно в духовке луковицу в шелухе. Очищаем лук и отправляем его в блендер.
2 ст. л. орехов кешью на десять минут заливаем кипятком. И также добавляем их в блендер.
Лимон разминаем и выдавливаем 1 ст. л. сока.
Добавляем в блендер 1 ст. л. оливкового масла и 3 ст. л. воды.
Солим и взбиваем соус в блендере.
Соус готов. Приступаем к приготовлению основного блюда.
Присыпаем 150 гр шампиньонов мукой и заливаем водой. Так они быстрее отмоются. Просушиваем грибы на полотенце.
Придавливаем и измельчаем 3 зубчика чеснока.
Нагреваем оливковое масло в сковороде, отправляем сначала чеснок.
Нарезаем шампиньоны и добавляем к чесноку. Жарим 2-3 минуты.
Когда грибы пустили сок, добавляем соль, тимьян, перец и немного петрушки.
К грибам отправляем луковый соус. Перемешиваем.
Отвариваем спагетти до состояния аль денте. После сливаем воду и добавляем чуть-чуть оливкового масла.
Корочки хлеба заменят нам пармезан. Измельчаем хлеб блендером.
Выкладываем спагетти на тарелку. Сверху выкладываем луково-грибную заправку и посыпаем крошкой черного хлеба.
Украшаем блюдо веточкой петрушки.
Приятного аппетита!