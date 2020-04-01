Прямой эфир

Готовим пасту с грибами. Используем чёрствый хлеб вместо пармезана

01 апреля 2020 07:05
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Ингредиенты: спагетти, шампиньоны, петрушка, тимьян, соль, перец, чеснок. А также для соуса нам понадобятся репчатый лук, орехи кешью, лимон, оливковое масло, вода и две корочки черствого хлеба.

Готовим пасту с грибами. Используем чёрствый хлеб вместо пармезана-1

Готовим пасту с грибами. Используем чёрствый хлеб вместо пармезана-3

Готовим соус.

Запекаем предварительно в духовке луковицу в шелухе. Очищаем лук и отправляем его в блендер.

Готовим пасту с грибами. Используем чёрствый хлеб вместо пармезана-6

2 ст. л. орехов кешью на десять минут заливаем кипятком. И также добавляем их в блендер.

Готовим пасту с грибами. Используем чёрствый хлеб вместо пармезана-9

Лимон разминаем и выдавливаем 1 ст. л. сока.

Готовим пасту с грибами. Используем чёрствый хлеб вместо пармезана-12

Добавляем в блендер 1 ст. л. оливкового масла и 3 ст. л. воды.

Готовим пасту с грибами. Используем чёрствый хлеб вместо пармезана-15

Солим и взбиваем соус в блендере.

Соус готов. Приступаем к приготовлению основного блюда.

Готовим пасту с грибами. Используем чёрствый хлеб вместо пармезана-18

Готовим пасту с грибами. Используем чёрствый хлеб вместо пармезана-20

Присыпаем 150 гр шампиньонов мукой и заливаем водой. Так они быстрее отмоются. Просушиваем грибы на полотенце.

Придавливаем и измельчаем 3 зубчика чеснока.

Готовим пасту с грибами. Используем чёрствый хлеб вместо пармезана-23

Нагреваем оливковое масло в сковороде, отправляем сначала чеснок.

Готовим пасту с грибами. Используем чёрствый хлеб вместо пармезана-26

Готовим пасту с грибами. Используем чёрствый хлеб вместо пармезана-28

Нарезаем шампиньоны и добавляем к чесноку. Жарим 2-3 минуты.

Готовим пасту с грибами. Используем чёрствый хлеб вместо пармезана-31

Когда грибы пустили сок, добавляем соль, тимьян, перец и немного петрушки.

Готовим пасту с грибами. Используем чёрствый хлеб вместо пармезана-34

К грибам отправляем луковый соус. Перемешиваем.

Готовим пасту с грибами. Используем чёрствый хлеб вместо пармезана-37

Готовим пасту с грибами. Используем чёрствый хлеб вместо пармезана-39

Отвариваем спагетти до состояния аль денте. После сливаем воду и добавляем чуть-чуть оливкового масла.

Готовим пасту с грибами. Используем чёрствый хлеб вместо пармезана-42

Готовим пасту с грибами. Используем чёрствый хлеб вместо пармезана-44

Корочки хлеба заменят нам пармезан. Измельчаем хлеб блендером.

Готовим пасту с грибами. Используем чёрствый хлеб вместо пармезана-47

Выкладываем спагетти на тарелку. Сверху выкладываем луково-грибную заправку и посыпаем крошкой черного хлеба.

Готовим пасту с грибами. Используем чёрствый хлеб вместо пармезана-50

Украшаем блюдо веточкой петрушки.

Приятного аппетита!

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

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