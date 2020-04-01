Готовим пасту с грибами. Используем чёрствый хлеб вместо пармезана

Ингредиенты: спагетти, шампиньоны, петрушка, тимьян, соль, перец, чеснок. А также для соуса нам понадобятся репчатый лук, орехи кешью, лимон, оливковое масло, вода и две корочки черствого хлеба.

Готовим соус. Запекаем предварительно в духовке луковицу в шелухе. Очищаем лук и отправляем его в блендер.

2 ст. л. орехов кешью на десять минут заливаем кипятком. И также добавляем их в блендер.

Лимон разминаем и выдавливаем 1 ст. л. сока.

Добавляем в блендер 1 ст. л. оливкового масла и 3 ст. л. воды.

Солим и взбиваем соус в блендере. Соус готов. Приступаем к приготовлению основного блюда.

Присыпаем 150 гр шампиньонов мукой и заливаем водой. Так они быстрее отмоются. Просушиваем грибы на полотенце. Придавливаем и измельчаем 3 зубчика чеснока.

Нагреваем оливковое масло в сковороде, отправляем сначала чеснок.

Нарезаем шампиньоны и добавляем к чесноку. Жарим 2-3 минуты.

Когда грибы пустили сок, добавляем соль, тимьян, перец и немного петрушки.

К грибам отправляем луковый соус. Перемешиваем.

Отвариваем спагетти до состояния аль денте. После сливаем воду и добавляем чуть-чуть оливкового масла.

Корочки хлеба заменят нам пармезан. Измельчаем хлеб блендером.

Выкладываем спагетти на тарелку. Сверху выкладываем луково-грибную заправку и посыпаем крошкой черного хлеба.