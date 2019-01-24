Готовим фруктовый торт. Пошаговый рецепт

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:

На завтрак приготовим фруктовый торт. Для него нам потребуется: мука, сахар, яйца, разрыхлитель, какао, банан, яблоко, киви, апельсин (любые фрукты, главное, чтобы они были немягкие) и желатин.