Прямой эфир

Готовим фруктовый торт. Пошаговый рецепт

24 января 2019 06:48
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Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:   
На завтрак приготовим фруктовый торт. Для него нам потребуется: мука, сахар, яйца, разрыхлитель, какао, банан, яблоко, киви, апельсин (любые фрукты, главное, чтобы они были немягкие) и желатин.   

Готовим фруктовый торт. Пошаговый рецепт-1

Как приготовить фруктовый торт? Узнаете, посмотрев видеоматериал.    

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Фотофакт # Рецепты

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