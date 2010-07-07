Десерт «Английский супчик» в итальянском исполнении

Итальянские сладости весь мир уплетает за обе щеки. Когда-то Гоголь в письме к другу восхвалял итальянское мороженое, а королева Англии Елизавета II на банкете в честь своего официального визита в Италию несколько лет назад, позабыв о строгом этикете, заказала вторую порцию ромовой бабы.

Международную славу снискал и легендарный десерт тирамису, и сливочное желе панакотта, и печенье кантуччи. А сегодня нам представилась возможность попробовать домашние сладости этой солнечной страны – кулинарный гид отправляется в гости к виртуозному итальянскому кондитеру.

Ренато Кучинотта ― посол итальянской Конфедерации кондитеров в Восточной Европе. А также – ресторанный критик и журналист. Для нас же сегодня он станет радушным хозяином и талантливым поваром.

Ренато Кучинотта, посол итальянской Конфедерации кондитеров в Восточной Европе:

Я очень рад вас видеть. К нам пришло лето – но что-то не видно солнышка. Чтобы поднять себе настроение, предлагаю приготовить десерт, домашнюю итальянскую сладость. Ее готовят практически все итальянские мамы, и моя тоже – привет, мама Роза! – десерт называется «Английский супчик». Но, несмотря на свое название, это 100% сладость!

Для итальянской сладости с английским названием понадобятся абсолютно простые белорусские продукты. В первую очередь клубника – она придаст блюду солнечный фруктовый оттенок. Помимо ягод используем и клубничный сок. Яйца, сахар, готовый бисквит, крахмал, порошок какао и молоко.

Итак, в 250 мл молока добавляем 2 ложки сахара, 2 яичных желтка и ложку крахмала. Чтобы придать блюду пикантный вкус, кладем пару апельсиновых корочек. Все перемешиваем – причем делать это надо, пока молоко холодное. Далее перемещаемся к плите.

Ренато Кучинотта, посол итальянской Конфедерации кондитеров в Восточной Европе:

Обратите внимание, молоко надо постоянно перемешивать, пока оно находится на плите. Скучно, но, с другой стороны, когда мы вкладываем частичку своего сердца, это придает блюду неповторимый вкус, делает его по-настоящему хорошим и добрым.

Скрасить скуку во время приготовления крема Ренато предлагает историей появления этого блюда.

Ренато Кучинотта, посол итальянской Конфедерации кондитеров в Восточной Европе:

Как я уже говорил, оно называется «Английский супчик». С супами в Беларуси все в порядке – вы их очень любите. Но это – совсем не тот суп, который вы привыкли готовить. Он был изобретен в 16 веке итальянским кондитером, который сопровождал герцога, правителя итальянского города Феррара, во время его путешествия ко двору английского короля.

Мастерство английских кондитеров так поразило герцога, что об этом можно было бы рассказывать часами. Однако крем уже загустел и почти готов. Так что Ренато остается поведать лишь счастливый финал кулинарной истории.

Ренато Кучинотта, посол итальянской Конфедерации кондитеров в Восточной Европе:

Герцог потребовал повторить кулинарные шедевры англичан. Итальянский кондитер не нашел некоторых нужных ингредиентов и заменил их итальянскими. Но решил сохранить дух Британии в блюде и дал ему название «Английский супчик». Так что вы можете убедиться, какие мы, итальянцы, молодцы - мы не присваиваем чужого.

Крем уже готов, снимаем его с плиты. Очень хочется попробовать, но Ренато не разрешает – крем пока слишком горячий. Прежде всего достаем из крема апельсиновые корочки – они свою роль уже сыграли.

Ренато Кучинотта, посол итальянской Конфедерации кондитеров в Восточной Европе:

Когда мама готовила, я всегда ждал этого момента, когда достанут корочки – они такие вкусные!

Делим крем на 2 части. В одну добавляем какао и тщательно перемешиваем. Кусочек бисквита укладываем на дно формы для десерта, пропитываем его клубничным соком. Десерт, судя по всему, получится легкий – ведь в его основе молоко, минимум сахара и какао.

Сверху выкладываем молочный крем. На него – красивые ягодки клубники. Затем – крем с какао и еще один слой тонких ломтиков бисквита. Их тоже пропитываем клубничным соком. Сверху – еще раз молочный крем. Кажется, получилось великолепно.

Ренато Кучинотта, посол итальянской Конфедерации кондитеров в Восточной Европе:

С эстетической точки зрения эта сладость очень приятна, как видишь. Мы ведь сначала едим блюдо глазами – здесь живой характер создается гаммой прекрасных цветов.

Украшаем десерт ягодами клубники, корочками и кусочками апельсина. 2 часа в холодильнике, немного терпения, и родственник «тирамису» в домашнем исполнении готов!

«Английский супчик» для итальянцев – не ежедневное блюдо, но также оно не считается и праздничным.

Ренато Кучинотта, посол итальянской Конфедерации кондитеров в Восточной Европе:

Мы лакомились им время от времени, это прекрасное блюдо для детей. Да и для взрослых тоже– я уверен, ты с удовольствием съешь его до последней капли!

Какие еще десерты в Италии готовят для детей?

Ренато Кучинотта, посол итальянской Конфедерации кондитеров в Восточной Европе:

Прежде всего стоит сказать, что дети – это те люди, которые руководят итальянскими семьями. Дети – это главное в наших семьях. Я говорю в наших – потому что, хотя у меня еще нет своих детей, но я помню трепетное отношение моих родителей к себе, когда я был маленьким, помню, как они баловали меня. И, конечно, главными потребителями сладостей в семьях тоже являются дети. Говоря о домашних сладостях, хочется подчеркнуть, что сегодня, увы, не так много мам готовят дома. Плюс – становится все больше детей с излишним весом. Они едят много сладостей из магазина, которые готовят с использованием жиров и растительных сливок, что очень вредит здоровью. Поэтому я предлагаю готовить домашние десерты, с использованием натуральных и легких продуктов. Таких, как белорусское молоко, например. Что может быть лучше?