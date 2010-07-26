Чанахи – свинина, тушеная с овощами

Свинину перчим, солим и ставим обжариваться. Пока она будет обжариваться, нарезаем лук тоненько крупными полукольцами. Нарезаем картошку, перец режется на 4 части и нарезается тонкими дольками. Остальные овощи также нарезаем, включая зелень.
Совет! Чтобы избежать слез при резке лука, опустите его в кипящую воду всего на 2 минуты. Лук свариться не успеет, а вот лить слезы над ним вам больше не придется.
Все закладывается в кастрюлю. К томату, перцу и луку добавляем мелко порубленную зелень, морковь и чеснок. Картофель надо заложить позже, чтобы он не разварился. Теперь добавляем пожаренную до золотой корочки свинину. Все как следует перемешиваем и вливаем туда холодную воду.
Остается посолить, поперчить, добавить томатную пасту и поставить на огонь. После закипания готовить блюдо еще 25-30 минут. Потом забрасывается картошка. Блюдо тушится еще минут 20.