Чанахи – свинина, тушеная с овощами

Ингредиенты: свинина 1 кг, картофель 1 кг, лук репчатый 3 шт., морковь 2 шт., помидоры 3 шт., перец болгарский 3 шт., чеснок 4 зубчика, томатная паста 150 гр, кинза 1 пучок, укроп 1 пучок, петрушка 1 пучок. Соль, перец, лавровый лист по вкусу.

Свинину перчим, солим и ставим обжариваться. Пока она будет обжариваться, нарезаем лук тоненько крупными полукольцами. Нарезаем картошку, перец режется на 4 части и нарезается тонкими дольками. Остальные овощи также нарезаем, включая зелень.

Совет! Чтобы избежать слез при резке лука, опустите его в кипящую воду всего на 2 минуты. Лук свариться не успеет, а вот лить слезы над ним вам больше не придется.

Все закладывается в кастрюлю. К томату, перцу и луку добавляем мелко порубленную зелень, морковь и чеснок. Картофель надо заложить позже, чтобы он не разварился. Теперь добавляем пожаренную до золотой корочки свинину. Все как следует перемешиваем и вливаем туда холодную воду.

Остается посолить, поперчить, добавить томатную пасту и поставить на огонь. После закипания готовить блюдо еще 25-30 минут. Потом забрасывается картошка. Блюдо тушится еще минут 20.