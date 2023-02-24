Прямой эфир

Быстрые и простые творожные булочки на завтрак. Рецепт от кулинара

24 февраля 2023 07:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Лена Климук, кулинар:  
Сегодня мы приготовим быстрые и простые творожные булочки. 20 грамм жирного творога 9 %, два яйца, две столовые ложки сахара, 10 грамм ванильного сахара, щепотка соли, размешиваем до однородной массы. 200 грамм муки и 15 грамм разрыхлителя смешиваем вместе. Вводим муку с разрыхлителем к яйцам и творогу. Хорошо все вымешиваем. У нас должно получиться достаточно липкое тесто.  

Быстрые и простые творожные булочки на завтрак. Рецепт от кулинара-1

Для запекания булочек я использую рапсовое масло Oily производства «Агропродукт». Жирно-кислотный состав рапсового масла достаточно близок к уже популярному оливковому маслу. Масло размажем кисточкой. Теперь влажными руками будем формировать наши булочки. Отправляем в духовку на минут 13-15.  

Быстрые и простые творожные булочки на завтрак. Рецепт от кулинара-4

Булки почти готовы, мы достали их из духовки. А теперь сделаем красивую сахарную глазурь. Смазываем каждую булку молоком и каждую присыпаем небольшим количеством сахара. Снова отправляем духовку буквально на две минуты. Булочки готовы, перекладываем их на красивое блюдо. Приятного аппетита!  

*На правах рекламы.   

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Реклама # Рецепты # Лена Климук # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Полезный завтрак. Готовим лёгкие оладьи со шпинатом
22 февраля 2023 08:22

Полезный завтрак. Готовим лёгкие оладьи со шпинатом

Что приготовить после праздников? Лёгкий суп выходного дня от кулинара
30 декабря 2022 07:14

Что приготовить после праздников? Лёгкий суп выходного дня от кулинара

Фастфуд может быть невредным. Как приготовить полезную шаурму?
28 декабря 2022 09:20

Фастфуд может быть невредным. Как приготовить полезную шаурму?