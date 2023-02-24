Быстрые и простые творожные булочки на завтрак. Рецепт от кулинара

Лена Климук, кулинар:

Сегодня мы приготовим быстрые и простые творожные булочки. 20 грамм жирного творога 9 %, два яйца, две столовые ложки сахара, 10 грамм ванильного сахара, щепотка соли, размешиваем до однородной массы. 200 грамм муки и 15 грамм разрыхлителя смешиваем вместе. Вводим муку с разрыхлителем к яйцам и творогу. Хорошо все вымешиваем. У нас должно получиться достаточно липкое тесто.

Для запекания булочек я использую рапсовое масло Oily производства «Агропродукт». Жирно-кислотный состав рапсового масла достаточно близок к уже популярному оливковому маслу. Масло размажем кисточкой. Теперь влажными руками будем формировать наши булочки. Отправляем в духовку на минут 13-15.