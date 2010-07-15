Армянский штрудель из сухофруктов с орехами

Ингредиенты: тесто слоеное бездрожжевое 500 гр, изюм 50 гр, курага 150 гр, грецкие орехи 100 гр, чернослив 50 гр, яблоко 1 шт., корица 5 гр, сахар 2 ст. ложки, яйцо 1 шт. Украсить физалисом.

Нарезаем сухофрукты, яблоки и орешки. Раскатываем тесто. Несмотря на то, что тесто слоеное, мы берем два слоя, чтобы штрудель был пышным. Начинку начинаем выкладывать с яблок. В след за яблоками выкладываем все сухофрукты и орехи. Посыпаем начинку сахарным песком и добавляем корицу. Теперь заворачиваем тесто в рулет, подгибаем края и выкладываем на противень. Осталось только взбить яйцо и обмазать им рулет. Отправляем штрудель в духовку.

Соус для штруделя. Берем сахарный песок, сыпем уже в раскаленную сковородку: делаем карамель. Когда сахар расплавится, заливаем его 33% сливками. Как только карамель в них растворилась, добавляем 4 столовые ложки шоколадного сиропа и перемешиваем.