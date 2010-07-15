Армянский штрудель из сухофруктов с орехами

Нарезаем сухофрукты, яблоки и орешки. Раскатываем тесто. Несмотря на то, что тесто слоеное, мы берем два слоя, чтобы штрудель был пышным. Начинку начинаем выкладывать с яблок. В след за яблоками выкладываем все сухофрукты и орехи. Посыпаем начинку сахарным песком и добавляем корицу. Теперь заворачиваем тесто в рулет, подгибаем края и выкладываем на противень. Осталось только взбить яйцо и обмазать им рулет. Отправляем штрудель в духовку.
Соус для штруделя. Берем сахарный песок, сыпем уже в раскаленную сковородку: делаем карамель. Когда сахар расплавится, заливаем его 33% сливками. Как только карамель в них растворилась, добавляем 4 столовые ложки шоколадного сиропа и перемешиваем.