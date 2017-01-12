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Жительница Пинска и ее супруг из Дании погибли в результате столкновения с фурой в Польше

12 января 2017 12:33
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Новости Беларуси. В Польше в ДТП погибли белоруска – жительница Пинска – и ее супруг. Молодая пара ехала на легковом авто в Данию. В темноте водитель не заметил грузовик, который сломался и стоял на дороге недалеко от Вроцлава, и на полном ходу врезался в него. От мощного удара легковушку смяло.

Водитель и пассажир погибли на месте. Польские правоохранители отмечают, что водитель грузовика обозначил машину по всем правилам. Движение на трассе было заблокировано несколько часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Аварии # Фотофакт # Авария в Польше

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