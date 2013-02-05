Жители агрогородка Петришки с 31 января вынуждены ходить за водой 3 км или покупать ее в магазине

Новости Беларуси. Пять дней без воды. В агрогородке Петришки Минской области живительная влага пропала в 31 января. Колонок в деревне нет. По словам местного ЖКХ, вода закончилась в самой водонапорной башне. Решения два: простреливать старую сважину или строить новую. Но жители пока не видят абсолютно никаких действий.

Все споры в Петришках разгорелись из-за водонапорной башни. С некоторых пор это единственный источник живительной влаги. Но сегодня и он остался не у дел.

Казалось бы, современный агрогородок, трудолюбивые сельчане. У многих свое хозяйство. Но вот как трудиться без воды – загадка. Тем более так долго.

Исчезла живительная влага еще в четверг. В ЖКХ говорят: вода закончилась в самой скважине. Давление не то. Вместо 6 атмосфер лишь одна.

Жители засомневались. По их словам, случай-то не единичный.

Инна Леонович, жительница агрогородка Петришки:

Перед Новым годом она пропала. Только ночью первого она появилась. Четыре дня все дружно сидели без воды. Сколько не звонили в ЖКХ, никто ничего делать не собирался.

Ходить за драгоценными каплями приходится неблизко – в соседнюю деревню за три километра либо попросту в магазин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инна Леонович, жительница агрогородка Петришки:

Башен много, а пользы от них никакой нет.

Местная власть предложила еще одну альтернативу – организованный подвоз. Строго по графику и один раз в неделю.

Любовь Максимовна сегодня к машине не успела. О своей беде пенсионерка говорит в буквальном смысле со слезами на глазах.

Любовь Холявкина, жительница агрогородка Петришки:

Я хотела взять этой воды, чтобы что-нибудь постирать, пол помыть. Но так как не досталось мне, снег топлю.

Лишней воды нет и у соседей. Вот и Светлана Рыжевич справиться не может ни с большим хозяйством, ни даже с горами посуды.

Светлана Рыжевич, жительница агрогородка Петришки:

Раз в три дня, если помоешь, то это хорошо. Потому что лишней воды нет. А еще когда держишь хозяйство, сколько воды надо. У меня конь, корова, свиньи. Это сколько воды надо в день. 200 литров, что они бочку привозят, мне не хватает.

Возникают закономерные «кто виноват» и «что делать». Именно с этими вопросами наша съемочная группа и направилась в местный сельсовет. Председатель заверил, мол, ситуация под контролем, ЖКХ решает «водный» вопрос.

Константин Зеньков, исполняющий обязанности председателя Петришковского сельского исполнительного комитета:

Рассматривается много вопросов. Или бурение новой скважины, или опускание насоса ниже. Но это надо знать дебет, которым обладает эта скважина.

Однако конкретных сроков устранения проблемы нам так никто не назвал. И в этом основная проблема.

А пока сельчанам остается лишь надеяться на то, что ситуация все-таки сдвинется с мертвой точки и вода будет не просто появляться периодически, а «поселиться» в домах постоянно.