Застрелил соседа из-за погибшей собаки

Трагедия произошла в деревне Заболоть, Гродненской области. Мужчина застрелив соседа, пустил себе пулю в сердце.

Причиной неприязни соседей-друзей Валерия и Виктора стала отравленная собака последнего. Это произошло полгода назад, зимой. После того, как Валерий узнал, что его любимую собаку отравили (кто-то скормил ей с сосиской смесь из мышьяка и толчёного стекла), он стал подозревать в этом Виктора.

Кровавая развязка наступила летом. Что именно сказал Виктор Валере, из-за чего тот взвился, уже никто не узнает. В 11 утра 39-летний Валерий выстрелил из малокалиберного ружья 35-летнему соседу Виктору в голову. Сосед умер сразу.

После этого Валерий заперся в своём доме. Прибывшая на место происшествия милиция три часа пыталась уговорить его сдаться. Тщетно. Было решено проводить штурм. Когда оперативники оказались в доме, Валерий был уже мёртв. Сам выстрелил себе в грудь.

– Он не был пьяным, он вообще малопьющий, да и когда пить, столько работы! – возмущается Александр, друг Валеры. – И уж точно Лена (жена Валеры) тут ни при чём. Да и денежных отношений у них быть не могло – ведь отношения у них испортились ещё с зимы, когда собаку отравили. Сейчас никто не определит, что за затмение на Валеру нашло, зачем он так с ним и с собой. Может, что Виктор про пса сказал…

Отметим лишь, что Валерий имел уже две судимости – за кражу и уклонение от уплаты алиментов, но сумел выбраться из непростой жизненной ситуации. И остаётся лишь догадываться, что стало истинной причиной трагедии, сообщает «КП».