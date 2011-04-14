За несколько минут до взрыва в минском метро. Хронология действий террориста (фото)

На пресс-конференции продемонстрировали фотоматериалы, фиксирующие маршрут передвижения и маршрут задержанного мужчины.

Андрей Швед, заместитель генерального прокурора Республики Беларусь, руководитель следственной группы:

Сейчас мы продемонстрируем видеозапись.

Это кадр из видеоизображения с камеры наружного наблюдения на станции метро «Купаловская». Белым кружком выделен террорист, который выходит из прибывшего поезда. В руках у него тяжелая сумка, в которой находилось взрывное устройство.

Следующий кадр: террорист спускается из подземного перехода между станциями метро «Купаловская» и «Октябрьская».

Далее — станция метро «Октябрьская» за несколько минут до взрыва. Видите: большое скопление людей, час-пик. Время выбрано неслучайно. Террорист находится на перроне и выжидает момент, чтобы установить взрывное устройство.

Он подходит к месту закладки взрывного устройства.

Момент, когда он совершает манипуляции по установке взрывного устройства — недалеко от скамейки или под скамейкой — эксперты сейчас разбираются. Именно в том месте произошел взрыв через несколько минут.

Здесь он уже поднимается по подземному переходу между станциями «Купаловская» и «Октябрьская». Сумки у него в руках уже нет. Времени прошло совсем немного с того момента, как он заложил взрывное устройство, до того момента, когда он уже без него поднимается наверх.

Последний кадр: он выбрал точку, с которой он наблюдает за происходящим на станции метро «Октябрьская» и фактически готовится к тому, чтобы осуществить подрыв взрывного устройства. На этом месте он находился несколько минут — выжидал момента, когда будет наибольшее количество людей находиться на перроне, то есть выжидал прибытия поезда. Именно с этого места он активизировал взрывное устройство, и произошел взрыв.