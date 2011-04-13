Взрыв в минском метро. Трое задержанных по делу о теракте в минском метро признали свою вину

Об этом сообщил министр внутренних дел Беларуси Анатолий Кулешов. Глава ведомства подчеркнул, что все правоохранительные службы сработали оперативно, профессионально, были использованы современные технологии.

Анатолий Кулешов, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Вчера вечером в Минске сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и спецподразделением «Алмаз» в Минске были задержаны три подозреваемых лица, причастных к взрыву на станции метро «Октябрьская».

Необходимо также отметить, что собраны необходимые улики и доказательства вины причастности к данному злодеянию.

Хочу также обратить ваше внимание на то, что один из подозреваемых по этому делу имеет на основании собранных улик и доказательств причастность к взрыву, имевшему место 4 июля 2008 года около стелы «Минск — город-герой», а также к взрывам в сентябре-октябре 2005 года в Витебске.

На данном этапе идет дополнительный сбор, оценка и систематизация доказательств вины задержанных и их причастности к совершенным преступлениям.