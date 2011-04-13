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Взрыв в минском метро. Трое задержанных по делу о теракте в минском метро признали свою вину

13 апреля 2011 15:35
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Об этом сообщил министр внутренних дел Беларуси Анатолий Кулешов. Глава ведомства подчеркнул, что все правоохранительные службы сработали оперативно, профессионально, были использованы современные технологии.

Анатолий Кулешов, министр внутренних дел Республики Беларусь:
Вчера вечером в Минске сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и спецподразделением «Алмаз» в Минске были задержаны три подозреваемых лица, причастных к взрыву на станции метро «Октябрьская».
Необходимо также отметить, что собраны необходимые улики и доказательства вины причастности к данному злодеянию.
Хочу также обратить ваше внимание на то, что один из подозреваемых по этому делу имеет на основании собранных улик и доказательств причастность к взрыву, имевшему место 4 июля 2008 года около стелы «Минск — город-герой», а также к взрывам в сентябре-октябре 2005 года в Витебске.
На данном этапе идет дополнительный сбор, оценка и систематизация доказательств вины задержанных и их причастности к совершенным преступлениям.

# происшествия # Теракт в минском метро 11 апреля

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