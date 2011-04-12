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Взрыв в минском метро. Репортаж из Минской областной клинической больницы

12 апреля 2011 15:54
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Раненых из-за взрыва в минском метро принимала и консультативная клиника Минской областной клинической больницы. Сюда обратились 14 человек, шесть из них госпитализированы. Состояние всех – стабильное.

Юрий Ладутько, главный врач Минской областной клинической больницы:
Слава богу, они обратились в состоянии не выше средней тяжести. В основном это закрытее черепно-мозговые травмы, баротравмы, которые сопутствовали взрыву.  В первую очередь мы пытались успокоить их, дать седативные препараты, предоставить телефон для связи с родственниками.

Роман Федоров, потерпевший от взрыва в метро, лежит с капельцей:
Я спускался вниз по эскалатору. Произошел взрыв, на нас посыпалась обшивка станции. Мы спустились по эскалатору, выбежали через какие-то служебные выходы.
На руке порваны нервы. В легких – пыль, которую наглотались.
Говорят, все нормально будет, капают лекарства какие-то.

Павел Судник, потерпевший от взрыва в метро:
Взрыв не слышен был. Взрывная волна пришла. Свет вроде был, но из-за пыли ничего не было  видно. В эскалаторе мне ногу зажало, связки порвал.

Белорусы:
Скоты, чего они хотят.. Мало им, мы войну пережили, так еще не дают дожить до конца дней своих.
Это нелюди.
Люди погибают. Невыносимо это, страшно.
Очень жалко всех пострадавших.

# происшествия # Теракт в минском метро 11 апреля

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