Взрыв в минском метро. Репортаж из Минской областной клинической больницы

Раненых из-за взрыва в минском метро принимала и консультативная клиника Минской областной клинической больницы. Сюда обратились 14 человек, шесть из них госпитализированы. Состояние всех – стабильное.

Юрий Ладутько, главный врач Минской областной клинической больницы:

Слава богу, они обратились в состоянии не выше средней тяжести. В основном это закрытее черепно-мозговые травмы, баротравмы, которые сопутствовали взрыву. В первую очередь мы пытались успокоить их, дать седативные препараты, предоставить телефон для связи с родственниками.

Роман Федоров, потерпевший от взрыва в метро, лежит с капельцей:

Я спускался вниз по эскалатору. Произошел взрыв, на нас посыпалась обшивка станции. Мы спустились по эскалатору, выбежали через какие-то служебные выходы.

На руке порваны нервы. В легких – пыль, которую наглотались.

Говорят, все нормально будет, капают лекарства какие-то.

Павел Судник, потерпевший от взрыва в метро:

Взрыв не слышен был. Взрывная волна пришла. Свет вроде был, но из-за пыли ничего не было видно. В эскалаторе мне ногу зажало, связки порвал.

Белорусы:

Скоты, чего они хотят.. Мало им, мы войну пережили, так еще не дают дожить до конца дней своих.

Это нелюди.

Люди погибают. Невыносимо это, страшно.

Очень жалко всех пострадавших.