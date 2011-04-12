Взрыв в минском метро. Мальцев: Есть люди, которые на этой трагедии пытаются заработать дивиденды, сеют панику

На фоне трагедии, которую многие белорусы приняли близко к сердцу, находятся люди, которые пытаются использовать сложившуюся ситуацию в каких-то непонятных целях.

Как заявил сегодня госсекретарь Совбеза Леонид Мальцев, ложные слухи о новых взрывах отрывают правоохранителей от основной работы.

Леонид Мальцев, государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь:

Находятся люди, которые в этой сложной обстановке на этой трагедии пытаются заработать какие-то дивиденды, сеют панику. Сегодня с утра постоянно проверяли слухи. Якобы, был взрыв на автобусной остановке, еще там мероприятие. Это отрывает правоохранительные органы. Если такая информация приходит, мы немедленно реагируем, посылаем для проверки, а это отрывает от основной работы.