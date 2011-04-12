Взрыв в метро. По всей Беларуси интернет-пользователи организовали акции памяти

Инициативу пользователей сети интернет поддержали городские власти. Запланированная флэш-акция как оказалось имела только начало: зажигать новые свечи продолжают и в эти минуты. Своеобразным алтарём памяти стал знак «Нулевой километр». Расстояние в 300 километров до столицы для гомельчан сегодня перестало существовать.
Жители Гомеля:
Это наша общая беда. И мы здесь, чтобы показать что мы вместе с семьями пострадавших. Поддерживаем, знаем и будем помнить всегда.
Я с шести вечера вчера в сети следил за каждым новым сообщением. Переживаем все очень. И вот предложил своим близким друзьям придти сюда сегодня. Я даже не ожидал, что откликнется столько народа.
Более 100 ни человек собралось сегодня и в Могилёве у вечного огня. В основном это школьники и студенты. Молодёжь приносила к вечному огню – символу вечной памяти – цветы. Здесь так же зажгли сотни свечей.
Жители Могилева:
Я не ожидал, что столько людей придёт. Значит много людей, кто сочувствует.
Я глубоко соболезную всем родственникам. Это ужасно.
Мы будем помнить всех кто пострадал, люди пришли откликнулись, а кто не пришёл, то я думаю поставит свечку в церкви.
Возле входа на станцию метро «Октябрьская» установлен стенд с именами погибших. Сюда в течение всего дня минчане и гости столицы приносят цветы, свечи, лампады и иконы. Поток людей не прекращается ни на минуту. Цветы к месту трагедии возложил сегодня председатель Мингорисполкома Николай Ладутько.
Минчане не остались в стороне от трагедии. По последним данным, более четырехсот семидесяти человек сдали кровь для пострадавших, ещё около четырехсот ожидают своей очереди. Большинство из них- молодёжь. Хотя желающих стать донорами не убавляется, потребность медицинских учреждений в крови обеспечена на 100 процентов. Работу станций переливания в ближайшие дни планируют перевести в плановый режим.
Мария, донор:
Надо поддерживать друг друга в любой ситуации и, конечно, трагедия случилась, но, судя по всеобщему состоянию людей, судя по разговорам, она очень объединила.
Сергей Лещук, заместитель директора по трансфузиологии «Научно-практического центра по гематологии и трансфузиологии»:
Очень широко откликнулись минчане, очень много добровольно сдавших кровь, безвозмездно. Мы приветствуем этот порыв. И благодарим доноров и кандидатов в доноры.