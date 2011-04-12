Взрыв в метро. По всей Беларуси интернет-пользователи организовали акции памяти

Инициативу пользователей сети интернет поддержали городские власти. Запланированная флэш-акция как оказалось имела только начало: зажигать новые свечи продолжают и в эти минуты. Своеобразным алтарём памяти стал знак «Нулевой километр». Расстояние в 300 километров до столицы для гомельчан сегодня перестало существовать.

Жители Гомеля:

Это наша общая беда. И мы здесь, чтобы показать что мы вместе с семьями пострадавших. Поддерживаем, знаем и будем помнить всегда.

Я с шести вечера вчера в сети следил за каждым новым сообщением. Переживаем все очень. И вот предложил своим близким друзьям придти сюда сегодня. Я даже не ожидал, что откликнется столько народа.

Более 100 ни человек собралось сегодня и в Могилёве у вечного огня. В основном это школьники и студенты. Молодёжь приносила к вечному огню – символу вечной памяти – цветы. Здесь так же зажгли сотни свечей.

Жители Могилева:

Я не ожидал, что столько людей придёт. Значит много людей, кто сочувствует.

Я глубоко соболезную всем родственникам. Это ужасно.

Мы будем помнить всех кто пострадал, люди пришли откликнулись, а кто не пришёл, то я думаю поставит свечку в церкви.