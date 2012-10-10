Вооруженное нападение на отделение банка совершено в центре Минска. Похищено около 35 млн рублей

Новости Беларуси. Милиция задержала подозреваемого в разбойном нападении на отделение Беларусбанка в Минске. Им оказался 39-летний гражданин Грузии, имеющий временную регистрацию в Минске.

Александр Ластовский, пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома:

В результате первоначальных следственных действий и комплекса оперативно-розыскных мероприятий были получены приметы преступника. На установление его местонахождения ориентировались оперативники уголовного розыска Центрального РУВД, ГУВД Мингорисполкома и МВД Беларуси, эксперты и следователи. В результате четких и слаженных действий оперативники установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Часть похищенного изъята. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания ГУВД Мингорисполкома.

Напомним, вчера в разгар рабочего дня в центре Минска совершенно вооруженное нападение на одно из столичных отделений банка. По словам очевидцев, преступление совершил крупный темноволосый мужчина. На данный момент здание банка оцеплено, сюда никого не пускают. Видно, что здесь работали криминалисты.

Минчанка:

Вышли в магазин после пар из университета. И в магазине услышали про ограбление.

Отделение банка, на которое было совершено нападение, находится на улице Обойной. Инцидент произошел в обеденное время. Нападавший был вооружен, ножом он ранил одну из сотрудниц банка. При этом преступник похитил более 30 млн белорусских рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Костыко, следователь по особо важным делам Центрального районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь:

Мужчина с угрозой применения ножа завладел суммой порядка 35 млн рублей.

Сейчас проводятся следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего данное преступление, ведутся его поиски, составляется фоторобот.

По факту преступления Центральным районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по ч.3 статьи 207 (Разбойное нападение) Уголовного кодекса Беларуси.