Прямой эфир

Водитель погрузчика сбил 14-летнюю девочку в Буда-Кошелевском районе, объезжая детей на дороге

22 августа 2017 10:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 21 августа вечером в Буда-Кошелевском районе на девочку-подростка наехал погрузчик.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Гомельской области, 14-летняя девочка была сбита погрузчиком, который вел работник СУП «Андреевка».

Девочка скончалась от травм на месте происшествия.

Известно, что на дороге находились другие дети, которых водитель попытался объехать. Съехав с дороги, погрузчик оказался на обочине, где и произошел наезд на девочку.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Возбуждено уголовное дело. Водитель задержан.

Похожая трагедия случилась в Витебской области в конце июля мальчик упал на дорогу со сцепки трактора, где на него наехал прицеп.

За рулем транспортного средства был родной дядя – здесь подробнее.

# происшествия # ДТП

Другие новости рубрики

Все новости
В Молодечно расследуют ЧП на железной дороге: горел рефрижераторный вагон
22 августа 2017 07:59

В Молодечно расследуют ЧП на железной дороге: горел рефрижераторный вагон

На улице Берестянской в Минске упавшее дерево повредило сразу четыре припаркованных автомобиля
21 августа 2017 17:55

На улице Берестянской в Минске упавшее дерево повредило сразу четыре припаркованных автомобиля

Обгоревший труп мужчины нашли в Минской области: в убийстве подозревают 30-летнего сына
21 августа 2017 17:37

Обгоревший труп мужчины нашли в Минской области: в убийстве подозревают 30-летнего сына