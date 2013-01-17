Ведущие авиакомпании мира приостановили эксплуатацию самолетов Boeing 787 из-за многочисленных поломок

Новости США. «Лайнеру мечты» подрезали крылья. Авиакомпании Японии, США, Индии, Чили и стран ЕС приостановили эксплуатацию всех самолетов Boeing 787. Производящая их американская авиастроительная корпорация несет убытки, ее акции теряют в цене.

Полеты дримлайнеров приостановили до выяснения причин неполадок, которые возникли на этих самолетах. За неделю зафиксировали уже около 10 неприятных инцидентов из-за проблем с тормозами, аккумуляторами, утечкой масла и топлива, трещиной на стекле кабины пилотов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.