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Ведущие авиакомпании мира приостановили эксплуатацию самолетов Boeing 787 из-за многочисленных поломок

17 января 2013 11:17
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Новости США. «Лайнеру мечты» подрезали крылья. Авиакомпании Японии, США, Индии, Чили и стран ЕС приостановили эксплуатацию всех самолетов Boeing 787. Производящая их американская авиастроительная корпорация несет убытки, ее акции теряют в цене.

Полеты дримлайнеров приостановили до выяснения причин неполадок, которые возникли на этих самолетах. За неделю зафиксировали уже около 10 неприятных инцидентов из-за проблем с тормозами, аккумуляторами, утечкой масла и топлива, трещиной на стекле кабины пилотов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Авиасообщение

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