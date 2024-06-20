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В Зельвенском районе из-за падения дерева погибла женщина

20 июня 2024 06:31
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Из-за шквалистого усиления ветра на территории Гродненской области зафиксированы случаи падения деревьев. В Зельвенском районе одно из них смертельно травмировало женщину 1982 года рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Зельвенском районе из-за падения дерева погибла женщина-1

Сорваны кровли жилых домов. Спасатели проводят работы по распиловке и уборке поваленных деревьев. Частичное повреждение линий электропередачи привело к отключению электричества в двух населенных пунктах и на девяти фермах. Развернут областной штаб по ликвидации последствий ЧС. Губернатор Владимир Караник экстренно выехал в Зельвенский район. Оперативно восстановлено автомобильное и железнодорожное сообщение. Подготовлены места для размещения граждан, чьи дома наиболее пострадали от стихии. Объем ущерба уточняется.

# ЧП # происшествия # Владимир Караник # Новости Гродно и Гродненской области

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