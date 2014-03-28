В Японии отменили приговор мужчине, отсидевшему 34 года в камере смертников

Новости Японии. 78-летний Ивао Хакамада, еще в прошлом веке приговоренный к казни за убийства, вышел на свободу.

Окружной суд японского города Сидзуока признал, что доказательства по делу Ивао были сфабрикованы, и отменил решение о смертной казни.

На то, чтобы пересмотреть обстоятельства дела, понадобились десятилетия.

Хакамада был приговорён к смертной казни за убийство, совершенное 30 июня 1966 года. Глава японской компании по производству бобовой пасты был найден в собственном доме мёртвым.

Помимо бизнесмена преступник также убил его жену и двоих детей, после чего поджёг помещение.

По подозрению в убийстве был арестован, а затем и приговорен к смерти служащий компании Ивао Хакамада.

Окровавленная рубашка, которую преступник спрятал в чане с бобовой пастой, стала решающей уликой. На ней, как утверждалось тогда, найдены следы крови Хакамады от ран, полученных в схватке с убитыми.

Напомним, в марте этого года в США после 26 лет, проведенных в ожидании смертной казни в тюрьме самого строгого содержания в штате Луизиана, которая известна под именем «Ангола», вышел на свободу заключенный.

Невиновным 64-летнего афроамериканца Гленна Форда признал суд в Луизиане. В деле появились новые подробности, которые обеспечили алиби осужденному. Подробности вы узнаете из видео.