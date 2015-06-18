В Вилейском районе 22-летний супруг поджег дом с малолетними детьми

Новости Беларуси. Семейная ссора едва не закончилась трагедией.

Днем 17 июня в милицию обратилась 21-летняя женщина, жительница деревни Балаши, находящаяся в декретном отпуске. Она сообщила, что ее муж 1993 года рождения поджег дом с малолетними детьми.

Выяснилось, что в тот день между супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина облил угол дома бензином и поджог.

Увидев, что жена стала звонить в милицию, мужчина потушил огонь. К счастью, обошлось без жертв. Мужчина задержан.



Оскорбления, унижения, угрозы и избиения. Сталкиваясь с этим на улице, на работе или даже на собственной кухне, белорусские женщины, как правило, не идут жаловаться.

Одни не хотят выносить сор из избы, другие винят во всем только себя, пытаются перевоспитать домашнего агрессора.

Но, в основном, просто не верят, что им помогут, или просто боятся себя опозорить.

Так есть ли средство от насилия? Как распознать будущего домашнего тирана? Ответы на эти вопросы искали в программе «Поговорим». Видео здесь.