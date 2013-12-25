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В Уральске женщина на спор спилила главную ёлку города

25 декабря 2013 10:57
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Новости Казахстана. Казусная ситуация произошла в Казахстане. Жительница Уральска на спор спилила ель, установленную на главной площади города.

32-летняя женщина после распития спиртных напитков заключила пари со своей подругой: нужно было выкрасть ёлку с улицы и принести её домой. Захватив с собой пилу, женщина пошла на поиски ели. Пропажу елки обнаружил охранник дворца бракосочетаний. Он обратился в полицию, которая выехала на место происшествия с собакой. Именно овчарка по кличке Прайд и напала на след злоумышленницы. Известно, что к тому времени подруги уже успели нарядить дерево.

Напомним, неприятная ситуация произошла недавно в Минске. Страшная ёлка на улице Селицкого в Заводском районе в прямом смысле возмутила местных жителей. Такая новогодняя елка может разве что привидиться в кошмарном сне. Местные жители в недоумении, как можно было ЭТО сделать главным символом зимних праздников. У елки не хватает веток, да и стоит дерево криво. А новогодние шарики и гирлянды, видимо, вешались вслепую (смотрите видео). Правда, после сюжета на СТВ страшную елку в Шабанах заменили на красивую. Теперь жители – в восторге!

# происшествия # Хулиганство

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