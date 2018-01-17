В Светлогорском районе под лёд провалился джип: его доставали спасатели

Новости Беларуси. В Светлогорском районе под лед недалеко от поймы Березины провалился джип.
По информации МЧС, инцидент произошел днем 16 января. Легковой автомобиль Jeep «Grand-Cherokee» провалился в воду на глубину примерно полметра.
Новости Беларуси. В Светлогорском районе под лед недалеко от поймы Березины провалился джип.
По информации МЧС, инцидент произошел днем 16 января. Легковой автомобиль Jeep «Grand-Cherokee» провалился в воду на глубину примерно полметра.
Фото: МЧС
Спасатели достали автомобиль при помощи специнструментов и оборудования.
Никто не пострадал.
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