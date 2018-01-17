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В Светлогорском районе под лёд провалился джип: его доставали спасатели

17 января 2018 09:12
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Новости Беларуси. В Светлогорском районе под лед недалеко от поймы Березины провалился джип.

По информации МЧС, инцидент произошел днем 16 января. Легковой автомобиль Jeep «Grand-Cherokee» провалился в воду на глубину примерно полметра.

В Светлогорском районе под лёд провалился джип: его доставали спасатели-1

Фото: МЧС

Спасатели достали автомобиль при помощи специнструментов и оборудования.

Никто не пострадал.

Несколько лет назад в центре Гродно автомобиль без водителя скатился в реку – здесь подробнее.

# происшествия # Авария в Гомельской области # Фотофакт

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