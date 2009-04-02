В Светлогорске задержан самогонщик на колесах

Легковой автомобиль «Фольксваген-Пассат», был оборудован тайниками для перевозки спиртосодержащей жидкости, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник районного отдела внутренних дел Владимир Русинович.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по предупреждению теневого оборота спиртосодержащей продукции, проводимых на территории региона, сотрудники милиции остановили в райцентре иномарку под управлением жителя Гродненской области. В багажном отделении автомобиля было обнаружено 100 литров спиртосодержащей жидкости, расфасованной в ёмкости. При дальнейшем осмотре оперативники нашли тайники, оборудованные в салоне. Специально для транспортировки спирта владелец переделал передние и задние сидения так, что в них располагались канистры, наполненные спиртом. В тех же целях использовался и газовый баллон, находившийся в машине.

Сотрудники милиции в общей сложности изъяли около 400 л спирта. Владелец груза привлечен к административной ответственности.